Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Kültürel Bütünleşme için İspanya'yı ziyaret etti

ERASMUS Plus ‘‘ Yetişkin Eğitiminde Sığınmacıların Sosyal Bütünleşmesi ve Çok Kültürlülük (Y.E.S.)’’ adlı proje kapsamında Tuzla Halk Eğitimi Merkezi, androgoji ve çok kültürlülük önemini kavramak için İspanya’nın Barselona şehrinde 5 günlük yapılandırılmış kurs faaliyetine katıldı.

Yetişkin sığınmacıların Türkiye toplumuna entegrasyonunda engel olarak karşımıza çıkan durumlar ile mücadele için Tuzla Halk Eğitimi Merkezi, çok kültürlülük eğitimi ve çağdaş andragoji yaklaşımları eğitimi olmak üzere iki alanda kapasitesinin geliştirilmeyi hedeflenme yoluna girdi.

Çok kültürlülük eğitimi kapsamında İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen yapılandırılmış kurs faaliyetinin içeriği şu şekildedir:

1.Gün: Kültürel farkındalıklarla baş etme. Kültürler arası iletişimin önemi, çok kültürlülük, ve çok kültürlü programlar.

2.Gün: Eğitim merkezlerinde uygulanan politika ve önlemler. Öğretmen kursiyer ilişkisi.

Sığınmacıların toplumla ilişkileri. Ayrımcılık, ırkçılık politikaları ve önlemler.

3. Gün: Sığınmacıların topluma entegrasyonu.

4. Gün: Dil ve entegrasyon. Ulusal dilin önemi. Ulusal dil edinimine ilişkin iyi uygulamalar ve politikalar.

5. Gün: Çeşitlilik politikaları ve entegrasyonun önemi. Ayrımcılığa karşı çeşitli politikalar. Sığınmacıların Avrupa toplumlarında entegrasyonun önemi. Bölgesel yetişkin eğitim kurumu ziyaretidir.

Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Çangır, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ‘‘ Yetişkin Eğitiminde Sığınmacıların Sosyal Bütünleşmesi ve Çok Kültürlülük’’ adlı Erasmus+ projemiz kapsamında; yapılacak kapasite geliştirme eğitimlerinin sonucunda, androgoji ve çok kültürlülük eğitimlerinin önemi kavranacaktır.

Tuzla Halk Eğitimi Merkezi, uluslararası değişimin; ''kurumsal gelişim için önemli olduğunu bilen yetişkin eğitim kurumudur. Kurumumuz 250 çalışanıyla yılda ortalama 45 bin kursiyere hizmet vermektedir'' dedi.