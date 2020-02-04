Tuzla Sosyal Tesislerinde ekonomi, kalite ve lezzet bir arada
7 adet sosyal tesisiyle günlük 5 bin kişiyi ağırlayan Tuzla Belediyesi, hizmetlerini sürdürmeye 4 mevsim devam ediyor. Zengin menüleriyle konuklarını ağırlayan Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri herkes için eşit ve en iyi hizmet kalitesini sunmaya gayret gösteriyor.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde faaliyetlerine devam eden Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri birbirinden lezzetli menüleri ve güler yüzlü ekibiyle vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.
Kurduğu sosyal tesislerle ziyaretçilerinin beğenisini kazanan Tuzla Belediyesi hizmet alanındaki öncü projelerine aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın daima önem verdiği daha sosyal bir Tuzla çalışmalarının bir parçası olan sosyal tesislerimizde, kebaptan pideye, tavuktan sebzeye, balıktan köfteye, pilavdan sulu yemeklere, başta Anadolu olmak üzere farklı mutfakların zenginliklerini yansıtarak hazırlanan doyumsuz menüler, güler yüzlü ekibimiz tarafından misafirlerimizin beğenisine sunuluyor.
Dr. Şadi Yazıcı sosyal tesislerin kuruluş ve faaliyet amacını şu sözlerle açıklıyor: “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalışıyoruz. Tesislerimizin hiçbirinde kâr amacı gütmüyoruz. Bizim tek amacımız sosyal tesislerimizde uygun fiyatla en iyi hizmeti sunabilmek. Tuzla Belediyesi’nin kendi imkân ve olanaklarıyla işletilen sosyal tesislerimizin her birinde, herkes için eşit ve en iyi hizmet kalitesini sunmaya çalışıyoruz.”
Tüm bu güzide hizmetlerden yararlanabileceğiniz Tuzla Belediyesi’nin ayrıcalıklı sosyal tesislerle ilgili konum ve ulaşım bilgilerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.
TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİMİZ
Palmiye Sosyal Tesisleri
Ay Yıldız Sosyal Tesisleri
Orhanlı Sosyal Tesisleri
Aydıntepe Sosyal Tesisleri
Şifa Park Sosyal Tesisleri
Şelale Park Sosyal Tesisleri
+1 Cafe
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