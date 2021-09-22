Tuzla'da Anne Çocuk Eğitim Merkezi öğretmenleri yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor!

2021-2022 Eğitim Öğretim döneminin başlamasının ardından Tuzla’da 7 merkezde başlayacak olan Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev yapacak öğretmenlere “Çocuklar için İlk Yardım Eğitimi” verildi.

3-6 yaş arasındaki çocukların, alanında uzman eğitimciler eşliğinde onlarca farklı branşta eğitim görerek kişisel gelişimleri ve okul öncesi eğitimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği eğitimlere bin 100 öğrenci katılıyor. Tuzla’da bulunan 7 merkezde eğitim verecek öğretmenler de Türk Kızılay’ı işbirliği ile “Çocuklar için İlk Yardım Eğitimi” aldı. Eğitim kapsamında öğretmenlere, insan vücudu, kaza durum değerlendirilmesi, solunum yolu tıkanıkları, kanamada ilk yardım, ısı dengesi bozukluğu, kırık, çıkık ve burkulma tedavisi gibi çeşitli konularda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

“TEKRARDAN ÇOCUKLARLA BULUŞACAK OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “3-6 yaş arası çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve çocuklarını kurslara getiren annelerimiz için de çeşitli eğitimler düzenleyen Anne Çocuk Eğitim Merkezimiz yüz yüze eğitime başlamak için gün sayıyor. Geçen sene çocuklarımıza Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak eğitimler vermiştik. Tekrar çocuklarımız ile buluşacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Merkezlerimizin hijyenik hale getirilmesinin yanı sıra çok önem verdiğimiz bir konu da ilk yardım. Bu kapsamda öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri aldılar. Ailelerimiz çocuklarını bizlere gönül rahatlığı ile emanet edebilirler” dedi