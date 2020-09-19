Tuzla'da 'askıda tablet' uygulaması

Yeni eğitim-öğretim döneminde uzaktan eğitime kolay erişilebilmek için tabletler öğrencilerin en büyük ihtiyacı haline geldi. Bu ihtiyacı en kısa yoldan gidermek amacıyla "Askıda Tablet" kampanyası başlatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tabletini vermek isteyen ya da tablet bağışlamak isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bu projeye dahil olmaya bekliyoruz. Hiçbir evin tabletsiz kalmayacağı bir çalışma uyguluyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde Tuzla'da yaşayan öğrencilerin, uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için "Askıda Tablet" kampanyası başlattı. İki gün önce başlayan kampanya kapsamında bir grup ihtiyaç sahibi öğrenci tabletlerine kavuştu. Koronavirüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek amacıyla hayata geçirilen "Askıda Tablet" kampanyası için Türkiye genelinden binlerce tablet ve bağış talebi alındı.

"UZAKTAN EĞİTİMDE EŞİTLİĞİ SAĞLAYACAK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaklaşık 10 yıldır dijital kütüphane hizmeti verdiklerini ifade ederek, "Böyle bir kütüphane de şimdi pandemi döneminde çok büyük bir ihtiyaç olan tablet kampanyamızı duyuruyoruz. Bu da askıda tablet kampanyamız. Online eğitimin gerekliliğinin duyulduğu bu dönemde özellikle bize gelen önemli talepler oldu. Bizde binlerce talebin karşılığında bunları karşılamak için askıda ekmek gibi, askıda kahve gibi bir projeyi "askıda tablet" projesine çevirerek ülkemizde bu projeye yardım etmek isteyen tüm vatandaşlarımızdan ve Tuzla'da yardıma muhtaç vatandaşlarımıza uzanacak bir el gibi şimdiden binlerce bağış yapmak isteyen vatandaşlar oldu. Bununla birlikte önemli bir konuya parmak bastığımızı da fark ettik. Gelen talepler doğrultusunda kendi sosyal medya hesaplarımdan bile talep alıyorum. Tabletini vermek isteyen ya da tablet bağışlamak isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bu projeye dahil olmaya bekliyoruz. Tuzla'da gençlerimize uzaktan eğitimde eşitliği sağlayacak olan "askıda tablet" kampanyamızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"TUZLA'DA TABLETSİZ EV KALMAYACAK"

'Askıda tablet" adında bir site oluşturduklarını dile getiren Başkan Yazıcı, burada askıya tablet bırakmak isteyenler ve askıda tablet talep edenlerin bir arada olduğu bir hizmet verdiklerini söyledi. Oluşturulan sitede talep edilen tablet miktarı ve askıya verilen tablet miktarının sayısal verilerinin de yer aldığını vurguladı. Başkan Yazıcı, askıda tablet talep eden vatandaşların bilgilerini siteye girdikten sonra yerlerinin tespit edildiğini ve o vatandaşların adreslerine tabletlerini teslim ettiklerini dile getirerek, hem çağın gerekliliği hem de pandemi süreciyle alakalı Tuzla'da hiçbir evin tabletsiz kalmayacağını belirtti.

"ŞADİ BAŞKAN HERKESE YARDIMCI OLUYOR"

Tabletine kavuşan ve online eğitimlerini bu sayede daha rahat takip edecek olan 11 yaşındaki Asmin Aysu, "Derslerime çalışacağım, derslerimi daha rahat takip edeceğim. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Şadi Başkanımız okullarımızda hep yenilikler yapıyor" dedi.

Asmin'in babası Aydın Aysu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın "askıda tablet" ile alakalı sosyal medyada paylaşımını gördüğünü dile getirerek, "Başkana mesaj attım ve ulaştım. Biz kızım olduğunu ve okula gittiğini ayrıca tablete ihtiyacımız olduğunu söyledim. Ertesi gün hemen bizi aradılar belediyeden. "Askıda tablet" kazandığımızı söylediler. Çok mutlu oldum. Başkanımızın, "Eğitim Tuzla'dan başlar" şeklinde vizyonu var. Bu sayede herkese çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

"Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet eden öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek. Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.