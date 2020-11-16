Tuzla'da Atatürk Haftası'nda açılan sergide hayaller resme aktarıldı!

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 10-16 Kasım tarihleri arasında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri ve Bilgi Evi öğrencileri tarafından ‘Benim Gözümden Atatürk’ sergisi düzenlendi. Sergi vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nde düzenlenen sergide yaşları 10 ile 18 arasında değişen öğrencilerin kendi elleriyle hazırladığı 25 resim yer aldı. Kuru boya, sulu boya ve akrilik tekniklerinin kullanıldığı serginin hazırlığı 1 hafta sürdü. Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı sergi 2 gün sürerken, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

''ÇOK GÜZEK ÇALIŞMALAR YAPMIŞLAR''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ''Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82’inci yılı nedeniyle düzenlenen anma törenlerinin yanı sıra bir de sergi çalışmamız oldu. Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemimizde eğitim gören ve yaşları 10 ile 18 arasında değişen öğrenci kardeşlerimiz, çok güzel çalışmalar yapmışlar. Çocuklar kendi hayal dünyalarında yarattıkları Atatürk’ü resimlere dönüştürdüler. Bu anlamlı günde ve haftada böylesi bir etkinliğe vesile olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

KENDİ GÖZLERİMİZDEN ATATÜRK'Ü ANLATTIK

Sergide resmi bulunan 16 yaşındaki Ayşe Genç, ''Tuzla Gençlik Gemisi’nde iki yıldır eğitim görüyorum. Bugün de Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi Resim Kulübü öğrencileri olarak aldığımız eğitimler ile Atatürk’ü andık. Atatürk’ün çeşitli resimlerini yaptık. Atatürk’ü kendi gözlerimizden nasıl gördüğümüzü anlatmak istedik. Sözlerimi Atatürk’ün bir sözü ile bitirmek istiyorum. ’Yüksek uygarlığın merdivenleri sanattır’. Bu sergiyi bir haftada tamamladık” dedi.

''ÇOK GELİŞTİRDİM KENDİMİ''

Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nde yapılan eğitimlere katılarak çok fazla teknik öğrendiğini belirten Fatma Doğan, ''Yaklaşık bir buçuk yıldır Gençlik Gemisi’ne gelerek eğitim alıyorum. Burada Atatürk’ü anmak için bir sergi yaptık. Ben akrilik tekniği uygulayarak, Atatürk’ü resim etmeye çalıştım. Bu resim yapmam yaklaşık 1 gün sürdü. Eğitime başladığım zaman çok hamdım. Buraya gelerek çok fazla teknik öğrendim. Çok geliştirdim kendimi” dedi. Gülsüm Akyüz ise,” Yaklaşık 1 yıldır burada eğitim görüyorum. Bu hafta biliyorsunuz Atatürk Haftası. Biz de ‘Senin Gözünden Atatürk’ isimli bir sergiden bahsettiler. Biz de hazırlandık. Atatürk denildiği zaman benim gözümde, mavi gözleri canlanıyor. Ben de bu şekilde mavi gözlerini ve sarı kaşlarını çizmeye karar verdim” dedi.