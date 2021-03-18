Tuzla'da çocuklar park ve bahçelerde güven altında!

Tuzla Belediyesi'nin koronavirüse karşı aldığı önemler arasında yer alan park ve bahçe temizliği işlemleri ekipler tarafından her gün sürdürülmeye devam ediyor.

İlçe genelinde bulunan 136 oyun alanı, çocuk parkı, banklar, oyun alanlarının zemini ve spor aletlerini koronavirüs ile mücadelede temiz olması için çabalayan Tuzla Belediyesi ekipleri, özel karışımlar ile bu alanların temizlik işlerini sürdürmeye devam ediyor. Yapılan dezenfekte işleminin ardından çocukların oyun oynarken temas edebileceği yüzeyler temizlenerek olası bulaş riskinin de önüne geçiliyor. Parklara, çocuklarını oynatmak için gelen aileler, parkların temizlenmesi konusunda Tuzla Belediyesi’ne ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

''MÜHİM OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAKTIR''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı özellikle çocuklar ve gençler için titizlikle yürütüyoruz. Çocukların gün içerisinde oyunlar oynadıkları yerler olan parklarımızı, düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Çünkü çocuklar oyun oynarken, elleri ile çok fazla noktaya temas ederler. Biz de çocuklarımız daha güvenli oyun oynasınlar diye temas ettikleri her noktayı dezenfekte diyoruz. Tüm Tuzla’yı altınla kaplasak bile önemli değil, mühim olan çocuklarımız için bir şeyler yapmaktır” dedi.

“ÇOCUĞUNU TORUNUNU TEMİZ PARKLARA GETİRMEYİ KİM İSTEMEZ Kİ”

Ümraniye’den torununu görmek için gelen bir vatandaş,” Çocuğunu, torununu temiz parklara getirmeyi kim istemez ki. Onun için her şeyimiz feda. Mümkün olduğunda hijyenik yerlere götürmeye çalışıyoruz” dedi. Çocuğunu parka getiren Celal Akın,” Bu parkı çok seviyoruz. Oyun alanları çok iyi. Dezenfekte etmenizden dolayı da çok mutlu olduk” dedi.

''DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİYORUZ''

Parkları dezenfekte eden Tuzla Belediyesi Personeli Özgür Karakurt,” Düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı, daha iyi oynayabilmeleri için. Parklar içerisinde oyun grupları olsun, spor alanları olsun, çocukların ve halkın temas ettiği bütün noktaları düzenli olarak dezenfekte ediyoruz” dedi.