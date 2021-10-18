Tuzla'da geri dönüşüm malzemelerinden ‘Atma Değerlendir’ isimli sergi açıldı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi, Kadın Meclisi ve Tuzla Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Tuzlalı kadınların evlerinden ve sokaklardan topladığı geri dönüşüm malzemeleri ile ürettikleri sergi törenle açıldı.

Törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüleri’nden Dr. Fatma Yazıcı, Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte sanatseverler katıldı. Açılış törenine katılan katılımcılar, kadınların el emeği ile ürettiği eserleri tek tek gezerek bilgiler aldılar.

“BU SERGİ SIFIR ATIK KONUSUNDA MUHTEŞEM BİR ÇALIŞMADIR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Buradaki hanımefendilerin özellikle geri dönüşüm ürünlerinden veya atılacak olan eskimiş ürünleri en iyi şekilde değerlendirerek sanat eserine çevirmesi sıfır atık politikası açısından muhteşeme bir çalışmadır. Ekonomik katma değer açısından, hem sanatsal ve kültürel faaliyet açısından çok güzel. Bu şekilde doğaya, çevreye ve insanlığa güzel hizmet edecek olan değerlendirmeler ile yapılan sanatsal faaliyetleri daha anlamlı buluyorum. Tebrik ediyorum” dedi.

“YAPILAN ÇALIŞMALARI DAHA BÜYÜK PLATFORMLARA TAŞIMAYA KARAR VERDİK”

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak,” Kadın Meclisimizin ‘Atma Değerlendir’ olarak adlandırmış olduğumuz projemizin hayata dönüşümünü yaptık. Hanımlarımız sokaklardaki, caddelerdeki ve evlerindeki bütün atıkları nasıl geri dönüşüme kazandırırız diye çok fazla çaba sarf ettiler. Bu kapsamda eski mobilyaların dönüştürülmesi, eski eşyaların tekrar hayata kavuşturulması kapsamında ikinci bir projemizi gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları yaparken, arkadaşlarımı çöplerden topladıkları eşyaları tekrardan birer objeye dönüştürdükleri için hepsine tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.