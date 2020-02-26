Tuzla'da ''Gönül Sohbetleri'' programına vatandaşlardan büyük ilgi!

Tuzla'da müzik ve şiirin ahengini kulaklara olduğu kadar gönüllere de ulaşan “Gönül Sohbetleri” programının bu seferki konuğu sanatçı Dursun Ali Erzincanlı oldu. Erzincanlı, söylediği müziklerle dinleyicilere güzel bir akşam geçirdi.

Tuzla Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında kültür ve sanatın farklı alanlarında seçkin etkinliklerle kıymetli konuklarımızı Tuzlalı sanatseverler ile buluşturmaya devam edecek.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Kültür merkezlerimizde tiyatrodan müziğe, şiirden sergilere sanatın her alanında etkinlikler yapıyoruz. Sahnelerimizde çocuklar, gençler ve yetişkinler için hazırladığımız farklı içeriklerle sanatseverleri ağırlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Tuzlalı Şiir severlerle buluşmasına vesile olan program için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkürlerini ileten Dursun Ali Erzincanlı, üç ayların manevi atmosferine girdiğimiz bu anlamlı günlerde Tuzla ve Tuzlalı sanatseverlerle buluşmalarının kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getirdi.

Şiir dostlarının duygulu anlar yaşadığı programda, Dursun Ali Erzincanlı’nın sesinden gönüllere nakşeden bir muhabbet havasında süren program, çiçek takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Şifa Kültür Merkezi’ni tamamen dolduran misafirlerin alkışlarıyla sona erdi.