Tuzlalı çocuklardan Bandolu Cumhuriyet Bayramı Korteji! Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Cumhuriyet duygusunu en coşkulu şekilde yaşıyor."

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitimler alabildikleri Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM) çok özel bir Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi.

AÇEM’li minikler, önce Cumhuriyet Bayramı temalı gösterilerini anne ve babalarının önünde sahnelediler. Daha sonra kendilerinin hazırladıkları davullar ile bando kortejine çıktılar. Anne ve babalarının önünde oturdukları evlerinin bulunduğu sokaklarında bando çalan çocukları görenler büyük ilgi gösterdi. Türk Bayrakları ve Cumhuriyet Şarkıları ile ilerleyen kortejde Atatürk resmini taşıyan 4 yaşındaki Erva Minel’in Atatürk sevgisi kameralara yansıdı.

“TUZLALILAR CUMHURİYET DUYGUSUNU COŞKULU ŞEKİLDE YAŞIYOR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “29 Ekim dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde görüyoruz ki her yaştan vatandaşımız Cumhuriyet duygusunu en coşkulu şekilde yaşıyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor.” dedi.