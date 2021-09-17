Tuzlaspor 0-0 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Bursaspor takımları karşı karşıya geldi. İki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla ikinci beraberliğini yaşayan Tuzlaspor, puanını 11'e çıkardı. İkinci kez berabere kalan Bursaspor ise puanını 5'e yükseltti.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Bursaspor, Massimo Bruno ile penaltıdan yararlanamazken, Tuzlaspor İsmail Konuk'un kırımızı kart görmesi sebebiyle maçın büyük bölümünde 10 kişi ile mücadele etti.

TUZLASPOR - BURSASPOR MAÇI İLK 11'LER

Tuzlaspor: Angeler, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 70 Selçuk Alibaz), Tayfun Aydoğan (Dk. 88 Aykut Çeviker), Safa Kınalı (Dk. 69 Rahmi Anıl Başaran), Pedersen (Dk. 53 Bardhi)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Burak Altıparmak, Capan, Kubilay Sönmez, Onur Atasayar, Kerem Şen (Dk. 79 Tuğbey Akgün), Acolatse (Dk. 67 Ofosu), Bruno, İsmail Yüksek, Alaskarov, Batuhan Kör (Dk. 79 Matavz)