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Tuzlaspor 1– 1 Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasının erteleme maçında Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

Tuzlaspor 1– 1 Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Can Alp, Burak Cansız

Tuzlaspor: Angeler (Dk. 36 Mikulic), Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk. 36 Onat Kutay Kurt), Bardhi, Safa Kınalı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Shala), Hasek, Estrela (Dk. 88 Olanare), Süleyman Koç (Dk. 57 Novikovas), Alican Özfesli (Dk. 57 Gökhan Alsan), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 19 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 74 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 84 Oltan Karakullukçu, Dk. 89 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+4 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor)

Tuzlaspor - Erzurumspor maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

Tuzlaspor 1– 1 Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Tuzlaspor 1– 1 Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

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