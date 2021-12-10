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Tuzlaspor 1 - 1 Menemenspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Ligin 16.hafta maçında Tuzlaspor evinde ağırladığı İzmir ekibi Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Tuzlaspor 1 - 1 Menemenspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Tuzlaspor: Mikulic, İsmail Konuk, Erhan Kartal, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 51 Safa Kınalı), Bardhi, Selçuk Alibaz, Ahmet Yazar (Dk. 80 Tayfun Aydoğan), Onat Kutay Kurt (Dk. 46 Valente)

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Şen, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Mete Çelik, Sinan Akgöl, Adamu (Dk. 90+2 Gomes), Cem Çelik, Abdullah Aydın (Dk. 68 Ba), Rasheed, Muhammed Ertürk (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Ahmet Sağat (Dk. 90+2 Oğuzhan Çapar)

Goller: Dk. 22 Rasheed (Nasadoge Menemenspor), Dk. 82 Selçuk Alibaz (Penaltıdan) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mazlum Demir (Nasadoge Menemenspor), Dk. 72 Bardhi, Dk. 83 Diack (Tuzlaspor)

Tuzlaspor- Nasadoge Menemenspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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