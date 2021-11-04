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Tuzlaspor 3- 0 Denizlispor| Maç sonucu

TFF 1. Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Denizlispor karşılaştığı maçın kıyasıya rekabeti Tuzlaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Tuzlaspor 3- 0 Denizlispor skoruyla maç sona erdi.

Tuzlaspor 3- 0 Denizlispor| Maç sonucu

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Kıyasıya rekabet sonucu Tuzlaspor 3- 0 Denizlispor olarak kaydedildi.

TUZLASPOR 3- 0 DENİZLİSPOR MAÇ SONUCU

Stat: Vefa

Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Anıl Usta

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Sedat Şahintürk (Dk. 90 Onat Kurt), Bardhi (Dk. 88 Diack), Tayfun Aydoğan, Selçuk Alibaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Safa Kınalı (Dk. 74 Anıl Başaran)

Altaş Denizlispor: Stachowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 90+1 Muğdat Çelik), İlhan Depe (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Djedje (Dk. 72 Onazi), Aissati, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 61 Darri)

Goller: Dk. 85 Bardhi, Dk. 87 Anıl Başaran, Dk. 90+3 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 62 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, Altaş Denizlispor'u 3-0 yendi.

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