Tuzlaspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bağ-Kur borcu olan hastaneye gidebilir mi 2021?Ünlü oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecekGSS ve Bağkur borcu olanlar müjde: 31 Aralık'a kadar uzatıldıArsene Wenger'den Mesut Özil yorumu: 'Ocak ayının en iyi transferi'Milli fırkateyn İstanbul'un özellikleri nelerdir?Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYINTRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Tuzlaspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tuzlaspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Akhisarspor, ligin ikinci devresine Tuzlaspor deplasmanında başlayacak. Peki, Tuzlaspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Tuzlaspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Akhisarspor, ligin ikinci devresine Tuzlaspor deplasmanında başlayacak. Ligde ilk devreyi 13 puanla 16. sırada tamamlayan Akhisarspor'un rakibi Tuzlaspor 30 puanla 6. durumda yer alıyor. İki ekibin ilk yarıdaki mücadelesi golsüz eşitlikle sona ermişti. Akhisarspor'da ilk yarıda forma giyen 7 isim takımdan ayrıldı. Bunların yerine 9 futbolcu transfer eden yeşil-siyahlı ekip, 3 futbolcuyla da profesyonel sözleşme imzaladı. Peki, Tuzlaspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında 24 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor-Akhisarspor maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile sezon öncesi yapılan anlaşma gereği, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebiliyor. Tuzlaspor-Akhisarspor maçı da Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor'da olacak. 

LİGDE PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYAv.P
1.Giresunspor17105225131235
2.İstanbulspor17104337191834
3.Yılport Samsunspor179622416833
4.Altay17102530161432
5.Adana Demirspor1794430161431
6.Tuzlaspor179352724330
7.Ankara Keçiörengücü178452213928
8.Altınordu178452222028
9.Bursaspor178363127427
10.Royal Hastanesi Bandırmaspor177372219324
11.Adanaspor176382422221
12.Bereket Sigorta Ümraniyespor175571826-820
13.Beypiliç Boluspor175481820-219
14.Menemenspor173771626-1016
15.Aydeniz Et Balıkesirspor174491628-1216
16.Akhisarspor1734101325-1213
17.Ankaraspor1723121231-199
18.Eskişehirspor1706111034-243

 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT