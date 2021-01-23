TFF 1. Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Akhisarspor, ligin ikinci devresine Tuzlaspor deplasmanında başlayacak. Ligde ilk devreyi 13 puanla 16. sırada tamamlayan Akhisarspor'un rakibi Tuzlaspor 30 puanla 6. durumda yer alıyor. İki ekibin ilk yarıdaki mücadelesi golsüz eşitlikle sona ermişti. Akhisarspor'da ilk yarıda forma giyen 7 isim takımdan ayrıldı. Bunların yerine 9 futbolcu transfer eden yeşil-siyahlı ekip, 3 futbolcuyla da profesyonel sözleşme imzaladı. Peki, Tuzlaspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında 24 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor-Akhisarspor maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile sezon öncesi yapılan anlaşma gereği, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebiliyor. Tuzlaspor-Akhisarspor maçı da Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor'da olacak.

LİGDE PUAN DURUMU