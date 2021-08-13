TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Tuzlaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler Tuzlaspor - Ankaragücü maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arama başlıklarıyla internet arama motorlarında aramalarda bulunuyor.

TUZLASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Tuzlaspor ile Ankaragücü arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz beIN SPORTS MAX HD1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Burak Cansız ve Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

TUZLASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

TUZLASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Tuzlaspor ile Ankaragücü arasındaki maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86,D Smart 86,Kablo TV 133,Şifresiz 4A,Tivibu 85,Web ,Turkcell TV+ 70, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

TUZLASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ