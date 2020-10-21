Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı!Aras Kargo dağıtım saatleriPlaystation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları belli oldu!KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girebilirim 2020? KPSS'de düşük puanla atama olur mu?Kör eden sinek nedir? Nasıl öldürülür? Nasıl korunulur? Kör eden sinek ısırmasının tedavisi var mı?Memurların fazla mesai ücreti ne kadar? Memurların 1 saat mesai ücreti 2021Tuzlaspor - Ankaraspor maçı CANLI İZLETrabzonspor, 23 maçtır Fenerbahçe deplasmanında galibiyet alamıyorTürkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncü basamağa geriledi
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Tuzlaspor - Ankaraspor maçı CANLI İZLE

Tuzlaspor - Ankaraspor maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları oynanıyor. 6. haftada Tuzlaspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Peki, Tuzlaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Tuzlaspor - Ankaraspor maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında Tuzlaspor - Ankaraspor maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan peşinde. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, sezona oldukça iyi bir giriş yaptı. İstanbul ekibi, ligde 5 maçın sonunda 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Eski ismi Osmanlıspor olan şu an Ankaraspor ismiyle yarışta yer alan Ankara ekibi ise 4 puanla ligin son sıralarında yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Tuzlaspor - Ankaraspor maçı, Ümraniye Şehir Stadı'nda 22 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem, Ramazan Keleş düdük çalacak. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Selahattin Altay yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Tuzlaspor - Ankaraspor mücadelesi de 22 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Tuzlaspor - Ankaraspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT