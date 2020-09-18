Tuzlaspor - Balıkesirspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 yendi.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 1-0 kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 57. dakikada Onat Kutay Kurt attı.
Bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 4'e yükseltirken Balıkesirspor 3 puanda kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Murat Erdoğan, Furkan Ürün, Gökhan Barcın
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Segbefia (Dk 90 3 Tarık Tekdal), Aykut Çeviker, Sarr (Dk. 46 Onat Kutay Kurt), Vedat Bora (Dk. 46 Pucko), Ahmet Yazar (Dk. 65 Nwakali), Özgür Can Özcan (Dk. 54 Gökcan Kaya)
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Bilalli, Batuhan İşçiler, Nwankwo, Emre Şahin (Dk. 77 Görkem Fidan), Serdar Güncü, Ezeh, Otoo, Celal Emir Dede, Kethevoama (Dk. 67 Emirhan Çakır)
Gol: Dk. 57 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Emre Şahin, Dk. 69 Emirhan Çakır, Dk. 81 Otoo, Dk. 86 Nwankwo (Balıkesirspor), Dk. 36 Ahmet Yazar, Dk. 81 İsmail Konuk, Dk. 84 Segbefia (Tuzlaspor)