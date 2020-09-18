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Tuzlaspor - Balıkesirspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Tuzlaspor - Balıkesirspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 1-0 kazandı. 

Karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 57. dakikada Onat Kutay Kurt attı. 

Bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 4'e yükseltirken Balıkesirspor 3 puanda kaldı. 

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Furkan Ürün, Gökhan Barcın

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Segbefia (Dk 90 3 Tarık Tekdal), Aykut Çeviker, Sarr (Dk. 46 Onat Kutay Kurt), Vedat Bora (Dk. 46 Pucko), Ahmet Yazar (Dk. 65 Nwakali), Özgür Can Özcan (Dk. 54 Gökcan Kaya)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Bilalli, Batuhan İşçiler, Nwankwo, Emre Şahin (Dk. 77 Görkem Fidan), Serdar Güncü, Ezeh, Otoo, Celal Emir Dede, Kethevoama (Dk. 67 Emirhan Çakır)

Gol: Dk. 57 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Emre Şahin, Dk. 69 Emirhan Çakır, Dk. 81 Otoo, Dk. 86 Nwankwo (Balıkesirspor), Dk. 36 Ahmet Yazar, Dk. 81 İsmail Konuk, Dk. 84 Segbefia (Tuzlaspor)

Tuzlaspor - Balıkesirspor: 1-0 | MAÇ SONUCUTuzlaspor - Balıkesirspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Onur Çelik
Spor Editörü


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