Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Tuzlaspor ve Bandırmaspor'un kozlarını paylaşacağı maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

TUZLASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Bu maçı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Şener ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev alacak.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNK