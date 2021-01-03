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  3. Tuzlaspor, Giresunspor deplasmanında farklı kaybetti: 3-0

Tuzlaspor, Giresunspor deplasmanında farklı kaybetti: 3-0

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor ve Tuzlaspor karşılaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Tuzlaspor, Giresunspor deplasmanında farklı kaybetti: 3-0

Ligin 17. haftasında Giresunspor ile Tuzlaspor karşılaştı. Zirve yarışı için oldukça önemli olan mücadelede kazanan Giresunspor oldu. Giresun ekibi, rakibini 3-0 mağlup ederek ligde 35 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 

Mücadelenin kritik mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya daha istekli giren ve arka arkaya pozisyonlar bulan Giresunspor, 62. dakikada Sergen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Rakip kalesinde etkili ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 76 ve 81. dakikalarda İbrahima Balde'yle bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Giresunspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla haftayı ve ilk devreyi lider kapatmayı garantileyen Giresunspor, puanını 35'e çıkardı. Konuk Tuzlaspor ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı ve 30 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hüsamettin, Diarra, Sergen, Hayrullah, Caner Hüseyin, Uzodimma, Mehmet, Serginho, Traore, Balde

Tuzlaspor: Angeler, Yasin, Yohou, İsmail, Erdem, Kaya, Arif, Cajic, Ahmet, Pucko, Thuram

Onur Çelik
Spor Editörü


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