Tuzlaspor - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Tuzlaspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ,GZT Giresunspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Tuzlaspor - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
TUZLASPOR - GZT GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Tuzlaspor, ile GZT Giresunspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 3 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.