Tuzlaspor, Samsunspor'a diş geçiremedi: 0-2

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor, Süper Lig'e çıkma yolunda zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u konuk etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Pucko’nun pasını alan Thuram’ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutu kaleci Nurullah kontrol etti.

6. dakikada Samsunspor’un kazandığı serbest vuruşta, Mücahit’in vuruşunu kaleci Metin rahat kontrol etti.

16. dakikada, Samsunspor savunmasından atılan uzun topla ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Tomane’nin şutu direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Samsunpsor atağında Hanroun’un ortasına Tomane’nin röveşata vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

36. dakikada sol kanttan hızla gelişen Samsunspor atağında, Yasin Öztekin’in pasını alan Göhkan’n ceza alanı içinde bekletmeden yaptığı sert şut direğe çarparak oyun alanına döndü.

47. dakikada uzun topla ceza alanı içine sarkan Samsunspor’da Gökhan’ın hava topu mücadelesinde dokunduğu top, Tuzlaspor savunmasının ters dokunuşuyla direğe çarpıp oyun alanına döndü.

57. dakikada Hamroun, Arif Morkaya’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan, pozisyonu penaltı kararı ile yorumladı.

58. dakikada beyaz noktanın başına gelen Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0

78. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Savicevic, Cajic’e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89. dakikada sağ kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Samet’in ortasına Caner ters kafa vuruşu yaptı. Kaleye yönelen top direğin dibinden kornere çıktı.

90+1. dakikada Ahmet Yazar’ın sağ kanattan ortasına Muhammed Gönülaçar kafa ile vurdu. Top yan direğe çarpıp oyun alına döndü.

90+5. dakikada sağ kanattan Coureur’un ortasına altı pas içinde Guido kafa ile vurdu. Kaleci Metin çizgi üzerinden topu kornere çeldi.

90+6. dakikada Ferhat’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Coureur, sağ çaprazdan ceza alanına girerek yaptığı vuruşta yan direğe çarpan top filelerle buluştu. 0-2

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Hüseyin Aylak xx

Tuzlaspor: Metin xx, Gökcan Kaya xx, Arif x, Aldin Cajic x (Alan dk. 81 ?), Ferhat, Rotman x, Muhammed Gönülaçar x, Pucko xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 68 x), Samet xx, Sagbefia x (Ahmet Yazar dk. 54 x), Thuram x

Yedekler: Philip Angeler, Anıl Karaer, Yasin Güreler, Onur Ayık

Teknik direktör: Suat Kaya

Samsunspor: Nurullah xx, Caner Arıcı xx, Veli Çetin xx, Yalçın Kılınç xx, Mücahit xx, Djedje xxx (Oğuz dk. 90+3 ?), Hamroun xx (Burak Çalık dk. 89 ?), Yasin Öztekin xx (Guido dk. 81 ?), Gökhan Karadeniz x (Ferhat Çulcuoğlu dk. 81), Tomane xx (Coureur dk. 82 ?)

Yedekler: Ahmet, Batuhan Kazancı, Yunus Emre, Oğuz Gürbulak, Gökhan Alsan

Teknik direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Yasin Öztekin (dk. 58 pen.), Coureur (dk. 90+6) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Savicevic (dk. 78) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Arif, Ferhat, Samet, Anıl Karaer (Tuzlaspor), Veli, Hamroun, Mücahit (Samsunspor)