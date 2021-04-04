Tuzlaspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Tuzlaspor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Tuzlaspor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 03.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Tuzlaspor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu?
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Tuzlaspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
03.04.2021 13:30
Tuzlaspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri
Yiğit Arslan(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
41. Metin Erol, 8. Gökcan Kaya, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 15. Aldın Cajıc, 19. Arif Morkaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 44. Rajko Rotman, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Samet Asatekin, 87. Ferhat Öztorun
Yedekler
23. Philipp Alexander Angeler, 11. Onur Ayık, 17. Ahmet Yazar, 35. Yasin Güreler, 61. Anıl Karaer, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 97. Alan Lıma Carıus
Teknik Sorumlu
Suat Kaya
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ferhat Öztorun 54.dk, Sarı Kart Anıl Karaer 87.dk, Sarı Kart Arif Morkaya 10.dk, Sarı Kart Samet Asatekin 57.dk
Oyundan Çıkanlar
Kossı Prınce Segbefıa 53.dk, Aldın Cajıc 80.dk, Matej Pucko 67.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Yazar 53.dk, Alan Lıma Carıus 80.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 67.dk
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 4. Veli Çetin, 6. Yalçın Kılınç, 53. Mucahit Albayrak, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 30. Yasin Öztekin, 15. Jugurtha Hamroun, 18. Antonıo Manuel Fernandes Mendes
Yedekler
40. Ahmet Altın, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 7. Guıdo Koçer, 8. Oğuz Gürbulak, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 22. Yunus Emre Çift, 37. Batuhan Kazancı, 94. Mathıas Coureur
Teknik Sorumlu
Goller
Yasin Öztekin,58.dk (p), Mathıas Coureur,90+6.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mucahit Albayrak 90+8.dk, Sarı Kart Veli Çetin 7.dk, Sarı Kart Jugurtha Hamroun 31.dk, Çift Sarı Kart Vukan Savıcevıc 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Karadeniz 80.dk, Yasin Öztekin 80.dk, Jugurtha Hamroun 88.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 90+2.dk, Antonıo Manuel Fernandes Mendes 80.dk
Oyuna Girenler
Ferhat Çulcuoğlu 80.dk, Guıdo Koçer 80.dk, Burak Çalık 88.dk, Oğuz Gürbulak 90+2.dk, Mathıas Coureur 80.dk
TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|4
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|5
|Altınordu
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|49
|7
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|27
|9
|5
|13
|28
|30
|32
|-2
|13
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|14
|Adanaspor
|27
|7
|7
|13
|35
|40
|28
|-5
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|11
|-46
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.2021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.2021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.2021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.2021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.2021
|Boluspor
|1-1
|Adanaspor
|04.04.2021
|Balıkesirspor
|Bandırmaspor
|04.04.2021
|Menemenspor
|Ümraniyespor
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor
|04.04.2021
|Altınordu
|4-0
|Eskişehirspor
|05.04.2021
|Bursaspor
|Altay