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Tuzlaspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Tuzlaspor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tuzlaspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Tuzlaspor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 03.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Tuzlaspor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu?

Tuzlaspor, Yılport Samsunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tuzlaspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Tuzlaspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 13:30

Tuzlaspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Yiğit Arslan(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

41. Metin Erol, 8. Gökcan Kaya, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 15. Aldın Cajıc, 19. Arif Morkaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 44. Rajko Rotman, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Samet Asatekin, 87. Ferhat Öztorun

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 11. Onur Ayık, 17. Ahmet Yazar, 35. Yasin Güreler, 61. Anıl Karaer, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 97. Alan Lıma Carıus

Teknik Sorumlu

Suat Kaya

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ferhat Öztorun 54.dk, Sarı Kart Anıl Karaer 87.dk, Sarı Kart Arif Morkaya 10.dk, Sarı Kart Samet Asatekin 57.dk

Oyundan Çıkanlar

Kossı Prınce Segbefıa 53.dk, Aldın Cajıc 80.dk, Matej Pucko 67.dk

Oyuna Girenler

Ahmet Yazar 53.dk, Alan Lıma Carıus 80.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 67.dk

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 4. Veli Çetin, 6. Yalçın Kılınç, 53. Mucahit Albayrak, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 10. Vukan Savıcevıc, 17. Gökhan Karadeniz, 30. Yasin Öztekin, 15. Jugurtha Hamroun, 18. Antonıo Manuel Fernandes Mendes

Yedekler

40. Ahmet Altın, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 7. Guıdo Koçer, 8. Oğuz Gürbulak, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 22. Yunus Emre Çift, 37. Batuhan Kazancı, 94. Mathıas Coureur

Teknik Sorumlu

Goller

Yasin Öztekin,58.dk (p), Mathıas Coureur,90+6.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mucahit Albayrak 90+8.dk, Sarı Kart Veli Çetin 7.dk, Sarı Kart Jugurtha Hamroun 31.dk, Çift Sarı Kart Vukan Savıcevıc 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Karadeniz 80.dk, Yasin Öztekin 80.dk, Jugurtha Hamroun 88.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 90+2.dk, Antonıo Manuel Fernandes Mendes 80.dk

Oyuna Girenler

Ferhat Çulcuoğlu 80.dk, Guıdo Koçer 80.dk, Burak Çalık 88.dk, Oğuz Gürbulak 90+2.dk, Mathıas Coureur 80.dk

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor28176542205722
2Samsunspor28159444265418
3Adana Demirspor28157647245223
4Altay27162952295023
5Altınordu2714764033497
6İstanbulspor28146849304819
7Ankara Keçiörengücü28137834204614
8Tuzlaspor2812511364141-5
9Bursaspor27124114541404
10Bandırmaspor27115113433381
11Ümraniyespor2710710323537-3
12Boluspor279513283032-2
13Balıkesirspor277812283929-11
14Adanaspor277713354028-5
15Menemenspor2761011294428-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor271818166211-46

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.2021Adana Demirspor2-0Ankara Keçiörengücü
03.04.2021Ankaraspor4-2Akhisarspor
03.04.2021Giresunspor0-0İstanbulspor
03.04.2021Tuzlaspor0-2Samsunspor
04.04.2021Boluspor1-1Adanaspor
04.04.2021Balıkesirspor Bandırmaspor
04.04.2021Menemenspor Ümraniyespor
04.04.2021Osmanlıspor FK Akhisarspor
04.04.2021Altınordu4-0Eskişehirspor
05.04.2021Bursaspor Altay
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