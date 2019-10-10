Tuzlaspor’a hoca değişikliği yaradı! 2 – 0 yendi
TFF 2.Lig kırmızı grup ekibi Tuzlaspor, teknik direktör Gürsel Kılıç’ın göreve gelmesiyle oynadığı ilk maçını kazandı.
Bayram Toysal’ın ayrılmasının ardından Tuzlaspor’da yeni hocası Gürses Kılıç olmuştu. Gürsel Kılıç ekibiyle ilk sınavını kendi sahasında verdi.
Tuzlaspor, ligin 7. haftasında Niğde Anadoluspor’u ağırladı. Maç ev sahibi Tuzlaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Tuzlaspor adına golleri 64’te Mehmet Özdıraz, 87’de Sadık Baş kaydetti.
Maçta başka gol olmayınca Tuzlaspor puanını 16’ya çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.
Maçın künyesi
Tuzlaspor İlk 11
1. BAYRAM OLGUN
84. GÖKHAN ÇIRA
5. BÜLENT UZUN
20. ERDİNÇ PEKGÖZ
33. KEMAL TOKAK
8. GÖKCAN KAYA
7. SADIK BAŞ
14. MUHAMMED AKARSLAN
9. MURAT YILMAZ
10. MEHMET ÖZDIRAZ
30. UMUT SÖNMEZ
Yedekler
38. ÇAĞRI CAN TANRIBİLİR
4. DOĞAN CAN OTMAN
6. SEFA AKSOY
3. YASİN YENER
70. DEVRİM TAŞKAYA
11. GÖKSU TÜRKDOĞAN
77. HURŞİT TAŞCI
Teknik Sorumlu
GÜRSES KILIÇ
Tuzlaspor Goller
MEHMET ÖZDIRAZ,64.dk (F)
SADIK BAŞ,87.dk (F)
Tuzlaspor Kartlar
Sarı Kart MEHMET ÖZDIRAZ 41.dk
Sarı Kart YASİN YENER 70.dk
Oyundan Çıkanlar
MEHMET ÖZDIRAZ 88.dk
MURAT YILMAZ 65.dk
UMUT SÖNMEZ 46.dk
Tuzlaspor Oyuna Girenler
SEFA AKSOY 88.dk
GÖKSU TÜRKDOĞAN 65.dk
YASİN YENER 46.dk
Niğde Anadoluspor İlk 11
54. MUHAMMET TAHA TEPE
7. ENİS DURAK
8. METEHAN YİLMAZ
14. ATALAY GÜREL
48. BERKİN TAŞKIN
27. MUSTAFA EMİRHAN ÖZYAŞAR
52. KADİR YURTTADUR
58. ŞAHAN AKYÜZ
72. AYKUT ÇOLAKOĞLU
76. MUSTAFA HAKKI PEKER
93. RECEP YEMİŞCİ
Niğde Anadoluspor Yedekler
18. ENES KALYONCU
9. HAKKI YILDIZ
21. ALTAR HAN HİDAYETOĞLU
23. BERKEHAN BİÇER
19. ATALAY YILDIRIM
61. EMBİYA AYYILDIZ
88. YUSUF CAN ESENDEMİR
Niğde Anadoluspor Kartlar
Sarı Kart AYKUT ÇOLAKOĞLU 89.dk
Sarı Kart BERKİN TAŞKIN 44.dk
Niğde Anadoluspor Oyundan Çıkanlar
ENİS DURAK 59.dk
BERKİN TAŞKIN 71.dk
ATALAY GÜREL 79.dk
Niğde Anadoluspor Oyuna Girenler
ALTAR HAN HİDAYETOĞLU 59.dk
ATALAY YILDIRIM 71.dk
EMBİYA AYYILDIZ 79.dk
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