Tuzlaspor'dan Yüksel Yıldırım'a yanıt

Rakiplerini teşvik primi vermekle suçlayan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım "İspatla deseler yapamam ama Tuzlaspor maçında prim geldi. Tuzlaspor'un normal şartlar altında verdiği prim 7 bin TL'dir. 7 bin 1 TL olmamıştır. Bunu Taner Taşkın Hoca ile de kontrol edebilirsiniz. Bizim maç öncesi de 25 bin TL galibiyet veya beraberlik primi açıklıyorlar" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası Tuzlaspor A.Ş.'nin resmi Instagram hesabından Yüksel Yıldırım'a tepki gösterildi.

Tuzlaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son haftalarda aldıkları başarısız sonuçların ve girdikleri kişisel kaosun faturasını başka kulüplere kesmeye çalışan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yaptığı basın açıklamasında “Maçlarımızda rakiplere teşvik pirimi gidiyor” cümlesini sarf edip, beyanatının içinde Tuzlaspor’un adını da geçirerek kulübümüzü karaladığını üzülerek takip etmekteyiz.

….

Bu sezon ilk kez 1.Lig’de mücadele eden ve tüm olumsuz çalışma koşullarına rağmen ligin son haftalarına kadar Play-Off mücadelesi veren Tuzlasporumuzu teşvik pirimi almakla suçlayan Samsunspor Başkanını yaptığı bu açıklamasından dolayı kınıyoruz.

…

Tuzlaspor Kulübü Yönetimi olarak Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ı yaptığı bu mesnetsiz açıklamadan dolayı özür dilemeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla…

TUZLASPOR A.Ş."