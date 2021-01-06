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TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eşi kim?

Yayın hayatına başladığı günden itibaren ilgi çeken TV 100 kanalının sahibi olan Necat Gülseven'in kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu. Peki TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eşi kim? İşte detaylar...

TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eşi kim?

Tarafsız yayın politikasını benimsemesiyle yayın hayatına tam gaz devam eden nitelikli haber kanalı TV 100'ün sahibi Nacat Gülseven araştırılmaya başlandı. Peki TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Detayları haberimizde derledik...

TV 100 KANALININ SAHİBİ NECAT GÜLSEVEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır Bismil'de dünyaya  geldi. Eğitim hayatına da Diyarbakır'da başladı. Ardından İstanbul'a yerleşti. Genç yaşta iş hayatına adım atan Necat Gülseven ilk olarak Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.'yi firmasını kurdu.

26 Haziran 2015 yılında ise ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun'da dünyaevine girdi. Çiftin evliliğinden 14 Şubat 2017 tarihinde ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su'dur.

TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eşi kim?

KARİYER HAYATI

Çalışma yaşamına genç yaşlarda atılarak Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.'yi kurmuştur. Bir süre sonra de burada Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 2019 yılında 3N Medya'yı kuran Necat Gülseven, Show Radyo, TV100, Viva Radyo ve Bizimev Tv'nin sahibi oldu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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