TV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

24 Ekim Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Hafta sonunu televizyon keyfi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar 24 Ekim Cumartesi yayın akışında neler var? sorularını araştırmaya başladı. Bizde sizler için 24 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesini hazırladık..

24 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Star TV Yayın Akışı

ATV 24 Ekim Cumartesi Yayın Akışı

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Sihirli Kızlar

12.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15.30 Kuruluş Osman

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak ister

KANAL D 24 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Dizi

16:30 Çok Güzel Hareketler

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çatı Katı Aşk

STAR TV 24 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07.30 Medcezir

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 Menajerimi Ara

18.45 Star Haber

20.00 İbrahim Tatlıses Konseri

TV8 24 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

08.15 Çook Yaşa

09.45 Masterchef Türkiye

12.30 Doğduğun Ev Kaderindir

15.30 Kırmızı Oda

20.00 Masterchef Türkiye

FOX TV 24 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12.15 Dostumun Dünyası

13.00 Kamera Arkası

13.45 Sen Çal Kapımı

16.30 Yasak Elma

19.00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu

20.00 Zümrüdüanka

Show TV 24 Ekim 2020 Cumartesi yayın akışı

06.00 Türk Malı

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Şeref Sözü

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk