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  3. TV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı ve 24 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Peki kanallarda Cumartesi günü neler var? Bugün hangi diziler var? İşte 24 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı..

TV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

24 Ekim Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Hafta sonunu televizyon keyfi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar 24 Ekim Cumartesi yayın akışında neler var? sorularını araştırmaya başladı. Bizde sizler için  24 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesini hazırladık..

24 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Star TV Yayın Akışı

TV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

ATV 24 Ekim Cumartesi Yayın Akışı

07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Sihirli Kızlar
12.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15.30 Kuruluş Osman
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak ister

TV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

KANAL D 24 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Dizi
16:30 Çok Güzel Hareketler
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk

TV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

STAR TV 24 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07.30 Medcezir

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 Menajerimi Ara

18.45 Star Haber

20.00 İbrahim Tatlıses Konseri

TV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV8 24 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım
08.15 Çook Yaşa
09.45 Masterchef Türkiye
12.30 Doğduğun Ev Kaderindir
15.30 Kırmızı Oda
20.00 Masterchef Türkiye

TV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

 

FOX TV 24 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12.15 Dostumun Dünyası
13.00 Kamera Arkası
13.45 Sen Çal Kapımı
16.30 Yasak Elma
19.00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu
20.00 ZümrüdüankaTV yayın akışı 24 Ekim Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

 

Show TV 24 Ekim 2020 Cumartesi yayın akışı

06.00 Türk Malı
08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Şeref Sözü
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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