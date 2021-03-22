TV8 Frekans Ayarları 2021 - TV8 Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla TV8 frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel TV8 Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

TV8 Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

TV8 Frekansı ayarı 12346, Sinyal oranı 9600, Polarizasyon yönü H (Horizontal) - Yatay TR şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: TV8

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12346

Sinyal Oranı : 9600

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay TR

FEC : 3/4

Audio PID : 3000

Video PID : 2900

Kapsama Alanı : TR

Bu içerikteki TV8 Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

TV8 Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

TV8 kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

TV8 Digitürk Kaçıncı Kanal?

TV8 kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TV8 D-Smart Kaçıncı Kanal?

TV8 kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TV8 Tivibu Kaçıncı Kanal?

TV8 kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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