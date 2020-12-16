TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

25 Aralık Cuma TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı sevilen moda programı " Doya Doya Moda" yeni bölümü ve konsepti ile yerini alırken, akşam fenomen dizi "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Aralık Cuma TV8 yayın akışı...

TV8 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Kırmızı Oda

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi’nin evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra’nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder. Boncuk Doktor Hanım’la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz’e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım’a açmak ister.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selvi; tek başına dışarı çıkmayı başarınca yıllardır gitmek istediği yere vardığındaki hislerini Doktor Hanım’la paylaşır. Hediye öz annesiyle ilişkisini ilerletince kendi hayatından yeniden vazgeçip alıştığı düzene geri dönmenin eşiğine gelirken; Doktor Piraye onun için endişelenir. Sadık ve Boncuk’un ablası Rezzan, Boncuk’un yanından ayrılmazken; Boncuk’un yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can’a karşı içinde hala bir ukde kaldığı ortaya çıkar. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru ise eşi kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşır. Doktor Piraye’nin duyguları ağır basınca Doktor Deniz’le yeniden eski günlerine dönerler.