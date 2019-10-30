Tv8 yeni moda yarışması ne zaman başlayacak? Jüri üyeleri kim?

TV8'den moda tutkunlarına büyük bir müjde geldi. Çok yakında TV8 ekranların yeni bir moda programı başlayacak. Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saracoğlu ve Banu Noyan’ın yer aldığı moda programının tanıtım çekimleri yapıldı.

Hafta içi her gün yayınlanacak olan programın yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Talya Prodüksiyon/Dilek Dağcıoğlu’nun yapımcılığını yapacağı yarışmanın yakın zamanda TV8 ekranlarında olması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Kemal Doğulu, instagram hesabından takipçilerine “yeni sürprizle geliyorum” şeklinde açıklama yapmıştı.

BANU NOYAN KİMDİR?

Banu Noyan Türkiye’nin en önemli koreograf ve organizatör isimleri arasında yer almaktadır. Halkla ilişkiler ve organizasyon denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisidir.

Günümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren ve getirecek olan bir çok büyük organizasyonun altına imzasını atmaktadır. Geçmişten günümüze, Basın ve Halkla ilişkiler alanında dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ayrıca onlarca güzellik yarışması ve yüzlerce moda gösterisinde koreograflığı üstlenen isim olmuştur.

Üniversite eğitimini, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım yüksek Lisans’ yaparak tamamlamıştır. Ardından York Üniversitesi’nde İşletme Doktorası yapmıştır.

Üyesi olduğu kuruluşlar ve hizmetleri;

Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi.

Türk Kalp Vakfı’nda İletişim Başkanı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi.

Ayrıca Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü olarak üstlenmiş olduğu görevlerine aktif olarak devam eden Noyan’ın konu ile ilgili bir çok ödülü mevcuttur.

Diğer bir yandan, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları için de projeler üretmekte ve hayata geçirmektedir.

Banu Noyan 2018 senesinde Artistik Sanatlar Akademisi’ni kurmuştur. Sektöre yeni eğitimli gençler kazandırmak için deneyimli ve profesyonel ekibi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Banu Miray Işık isminde bir kızı vardır. Maalesef araştırmalarımıza rağmen doğum tarihi, doğum yeri, aslen nereli olduğu ve medeni durumu gibi bilgilerine ulaşılamamıştır.

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı’dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir.

1998’de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kemal Doğulu (d. 14 Ekim 1979; Mersin), Pop ve elektronik müzik şarkıcısı, fotoğrafçı. Oyuncu olan Kadir Doğulu'nun kardeşidir.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singlelında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj markerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotorafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Şarkıcılığa başlaması ise bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince Kemal Doğulu'nun yer almasıyla başladı.Hande Yener ve Erol Temizel, Kemal Doğulu'yu çok beğenip proje yapmaya karar verdiler. Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singlelını çıkardı. Maxi single'ın ilk klibi olarak albüm ile aynı ismi taşıyan "1 Yerde" adlı şarkıya çekildi. Şubatın başlarında MTV Türkiye'de yayınlandı. Martın başında ise MTV'nin bütün dünyada yayınlanan kanalında yayınlandı ve kısa süre sonra World Chart Exskpress (World Top 10) listesine girdi ve Nisanın başında ise 1 numaraya kadar yükselerek tam 4 hafta üst üste 1 numarada yer aldı. Maxi single'ın 2.klibi ise "Nedense, Nedense?" adlı şarkıya çekildi. Klip Temmuz sonunda çekildi ve 3 Ağustos 2008 günü de ilk kez Kral Tv'de yayınlandı.

Bu şarkıların ardından hemen yeni bir single hazırlığına giren Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı. Single fotoğraflarını Hande Yener çekti.Single kapak fotoğrafı ilk kez sanatçının resmi sitesinde gösterildi. Aynı zamanda habertürk gazetesi yazarı Esin Övet'in köşesinde yer aldı. Bu single'da biri yeni, diğeri cover olmak üzere 2 şarkı bulunmaktadır. Bu single'da yer alan Uzayda Aşk Var adlı yeni şarkının müzik ve düzenlemeleri Erol Temizel'e, sözleri Soner Arıcı'ya ait olan bu şarkı aynı zamanda bu single'ın çıkış şarkısıdır. İlk kez 11 Temmuz 2009 gecesi sezon finalini yapan Disko Kralı programında Kemal Doğulu şarkısını paylaştı.Uzayda Aşk Var adlı şarkıya2009 yılının Eylül ayının başlarında klip çekilmiştir. Klip ise 30 Eylül 2009 günü ilk kez Kral TV'de gösterilmiştir. Klipte Kemal Doğulu, ünlü arkadaşlarıyla kamera karşısına geçmiştir. Klipte Hande Yener gibi birçok ünlü rol almıştır Klibin yönetmenliğini sanatçının kendisi üstlendi.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi. Albümün prodüktörlüğünü Hande Yener ile Alper Narman üstlenmiştir. bu ikili prodüklükle kalmayıp Kemal Doğulu için söz ve müziklere de imza atmışlar. Kemal Doğulu Ters Köşe albümünde Hande Yener, Alper Narman, Ertuğ Ergin, Sıla, Erol Temizel gibi birçok ünlü müzisyenlerle çalıştı. Kemal Doğulu 7 şarkıdan oluşan Ters Köşe albümü için iddialı konuştu: "Bugüne kadar benden dinlediğiniz şarkılar kadar güzel olsun istedim. Hande Yener, Alper Narman, Ertuğ Ergin, Sıla,Sinan Akçıl gibi çok başarılı müzisyenlerle çok iddialı bir repertuvar hazırladık. Bu albümde, kafanızdaki Kemal Doğulu'nun bazen sizi yanıltabileceğini göreceksiniz."