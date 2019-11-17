TVHB, sütteki referans fiyatın üreticileri memnun etmediğini açıkladı

ULUSAL Süt Konseyi (USK) tarafından 2 Ekim tarihinde Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde çiğ sütte 2.30 TL olarak belirlenen "referans fiyat" üreticileri memnun etmedi. Belirlenen referans fiyatın gelecek 13 aylık süreyi kapsadığı için olası maliyet artışlarında kendilerini zor durunda bırakacağına dikkat çeken üreteciler, referans fiyatın 3'er aylık dönemlerde güncellenmesini, süte destek primi verilmesini ve taban fiyat uygulamasına geçilmesini istiyor.

USK tarafından belirlenen referans fiyat sonrasında yazılı bir açıklama yapan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, süt üreticileri ile yaptıkları görüşmelerden elde ettikleri sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Türk hayvancılığının gelişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yürütüldüğünü söyleyen Ali Eroğlu, "Biz veteriner hekimler olarak sürekli sahadayız. Bakanlığın hayvancılık politikalarının üreticilere nasıl yansıdığını, sorunları ve çözüm önerilerini sahada gözlemleyebiliyoruz. Yürütülen çalışmaların daha verimli olabilmesi için sürekli sahada olan biz veteriner hekimlerin görüşlerinin dikkate alınmasının, ülkemiz hayvancılığının gelişmesine büyük katkısı olacaktır" dedi.

'AÇIKLANAN FİYAT ÜRETİCİLERİ TATMİN ETMEDİ'

Sahadaki gözlemlerini aktaran Ali Eroğlu, süt üreticilerinin artan girdi maliyetlerine rağmen çiğ süt satış fiyatlarının bir süredir sabit kalmasından muzdarip olduklarını söyledi. Süt hayvancılığı yapanların bir süredir zarar ettiklerini gerekçesi ile hayvanlarını kesime gönderdiklerini aktaran Ali Eroğlu, "Malesef çiğ süt üretiminde azalma var. Bu gelişmeler üzerine 2 Ekim'de toplanan USK Referans Fiyatı 2 liradan 2.30 lira yükseltti. Fiyat 15 Kasım 2019'da yürürlüğe girdi. Fakat bu fiyat 1 yıl süreyi kapsıyor. Açıklanan fiyat üreticileri tatmin etmedi. Üreteciler mevcut şartlarda 1 litre çiğ süt üretim maliyetinin yaklaşık 1 lira 96 kuruş olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle Bakanlıktan litre başına en az 25 kuruş destek istiyorlar" diye konuştu.

REFERANS FİYAT 3 AY ARALIKLA BELİRLENMELİ

Açıklanan referans fiyatın 13 ay geçerli olacağına da vurgu yapan Ali Eroğlu, mevcut fiyatın bugün bile üreticiyi tatmin etmediği ortamda 13 ay sonrasında hiçbir anlamı olmayacağını da söyledi. Bu nedenle USK'nin 3 ayda bir toplanıp fiyatları revize etmesini isteyen Ali Eroğlu, "Ülkemizde 2019 yılının ilk 8 ayında 6,5 milyon ton çiğ süt üretimi gerçekleşmiş olup, bu rakamlar 2018 yılının ilk 8 ayındaki üretim rakamları ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 6 civarında bir düşüşün olduğu görülmektedir. Yani, üretim artması gerekirken düşmüştür. Çünkü üretici para kazanmayı bırakın, zarar etmektedir. Çoğu üreticinin bankalara borcu bulunmaktadır. Bu gelecek için kötü bir tabloyu önümüze koymaktadır. Bu nedenle soruna daha pozitif çözümler bulunmalıdır" şeklinde konuştu.

TABAN FİYAT OLMALI

Ali Eroğlu, USK tarafından açıklanan referans fiyatın tavsiye niteliğinde olması nedeniyle birçok yörede üreticilerin açıklanan fiyatın çok altında fiyatlar ile satış yapmak zorunda kaldığını da söyledi. Bu gerçeğin daha vahim sonuçlar doğurduğunu anlatan Ali Eroğlu, "Tavsiye fiyatlarının üreticinin eline geçiyor gibi algılanması yanlıştır. Referans veya tavsiye fiyat adı üzerinde tavsiyedir. Mecburiyet değildir. Çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde ana kriter süt/yem paritesi olmalıdır. Bu nedenle asıl yapılması gereken sütte taban fiyat belirlemek olmalıdır. Fiyatların aşırı artışını önlemek için Bakanlık tarafından litre başına destek primi verilmesi kısa vadede en akılcı çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

BUZAĞI FİYATLARI DA ÇOK DÜŞÜK

Ali Eroğlu, süt üreticilerinin bir diğer gelir kaynağı olan buzağı fiyatının bir önceki yıla göre yüzde 50 düştüğünü de söyledi. Bunun nedeninin ithalat olduğunu ifade eden Ali Eroğlu, "Bakanlığımız içerideki fiyatları dengelemek adına buzağı ithalatını teşvik ediyor. Ama bu kez de buzağı para etmediği için üretici zarar ediyor. Önerimiz buzağı ithalatı yapanlara, yaptıkları ithalatın yüzde 20'si kadar da iç piyasadan buzağı bulma şartı getirilmesi olacaktır. Bu önerimizin dikkate alınırsa yerli üretici ayakta kalır" dedi.

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Kaynak: DHA