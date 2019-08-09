TVHB ve bağlı odalardan 'fakülte' tepkisi

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi ve bağlı odalar, yaptığı ortak açıklama ile yeterli altyapı oluşturulmadan açılan veteriner fakültelerinde, veteriner hekimlerin gerektiği kadar iyi yetiştirilemediğine vurgu yaptı. Mevcut durumun, insan, çevre ve hayvan sağlığı açısından telafisi güç zararlara yol açabileceğine de dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'deki yeni veteriner fakültelerine ihtiyaç olmadığı belirtildi.

56 bölge ve İl Veteriner Hekimler Odası adına açıklamayı TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu yaptı. Yazılı açıklamada, meslek örgütlerinin ve akademik camianın tüm uyarılarına rağmen ısrarla yeni veteriner fakültelerinin açılması eleştirildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde yeni veteriner fakültesi açılmasının bunun son örneği olduğunu söyleyen Ali Eroğlu, "Konya ve hemen komşu il Aksaray'da veteriner fakültesi varken, Ereğli'de Türkiye'deki 32'nci veteriner fakültesi açılmıştır. Veteriner fakültesi sayısı açısından 85 milyon nüfuslu Türkiye, 327 milyon nüfuslu ABD'yi bile geride bıraktı. Bu sürdürülebilir bir durum değildir" dedi.

VETERİNER HEKİMLİK STRATEJİK ÖNEME SAHİPTİR

Ali Eroğlu, veteriner hekimlik mesleğinin hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde tüm dünyada stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edildiğini hatırlattı. Eroğlu, gelişmiş ülkelerin veteriner hekimlikle ilgili alanlarda güçlü bir teşkilat yapısı oluşturduğunu, etkili mevzuatları bulunduğunu, kaliteli ve yeterli bir eğitim için gerekli önlemleri aldıklarına vurgu yaptı.

HAYVANCILIĞIMIZ ZARAR GÖRÜR

Dünyada bu kriterlere önem verilip uyulurken, Türkiye'de meslek örgütlerinin ve akademik camianın tüm uyarılarına rağmen, yeterli alt yapısı olmayan yeni veteriner fakülteleri açılmasını anlamakta güçlük çektiklerini belirten Eroğlu, bu uygulamaların Türkiye'ye zarar vereceğinin altını çizerek endişelerini şöyle dile getirdi:

"Uygulanan bu politikalar ile ülkemizde veteriner hekim imajı yıpratılmakta ve adı farklı olan, ancak müfredatı veteriner hekimlik müfredatına benzetilen veteriner fakülteleri vasıtası ile mesleki yeterliliği tam olmayan meslek mensupları yetiştirilmektedir. Eğitim yeterliliğine sahip olmayan, ancak adı fakülte olan kurumlardan, yeterli donanıma sahip olmadan mezun olan çok sayıda veteriner hekim ve hatalı uygulamalar ile zarar gören insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımız olacaktır."

UZAKTAN UYGULAMALI EĞİTİM

TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu, veteriner fakülteleri konusunda yapılan yanlışların, yardımcı hayvan sağlığı eğitimi veren eğitim kurumlarında da gerçekleştirildiğini kaydetti. Uzaktan eğitim veren kurumların, uygulamalı hayvan sağlığı hizmeti veren programlar açmasının hiçbir mantığı bulunmadığını anlatan Eroğlu, bu programlardan mezun olan kişilerin, eğitim sürecinde hayvanlara, laboratuvar alet ve ekipmanlarına el sürmeden mezun edildiğini söyledi.

ACİLEN ÖNLEMLER ALINMALI

Tüm bu yanlış uygulamaların, veteriner hekimlik mesleğine, eğitim sistemine zarar verdiğinin, ileri dönemlerde ülke hayvancılığına ciddi anlamda darbe vuracağının göz ardı edilmesini üzüntüyle takip ettiklerini söyleyen Eroğlu, açıklamasında acilen atılması gereken adımlara da yer vererek "Öncelikle, veteriner fakülteleriyle ilgili, çekirdek eğitim programının netleştirildiği, asgari fiziki şartlarının belirlendiği, minimum öğretim üyesinin gerekliliği, destek personelin niteliği, öğretim üyesi öğrenci oranının ne olması gerektiği hususlarında açılış kriterleri oluşturulmalıdır. Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için asgari koşulları ve genel ilkeleri belirlenen programlar içine veteriner fakülteleri de dahil edilmelidir. Yeni fakültelerin açılmaması, hatta mevcut fakülte sayılarının azaltılması veya coğrafi olarak uygun olanlar arasında birleştirmeler yapılması ve ÖSYM sınavlarında veteriner fakültelerine giriş için taban puan oluşturulması gerekir" dedi. KURUMSAL LOGOLAR KARARTILDI

Ali Eroğlu, yanlış uygulamalar karşısında yaşadıkları üzüntülerini dile getirmek, kamuoyu ve yetkililerin dikkatini çekmek amacıyla, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve bağlı 56 bölge ve il oda başkanlıkları olarak kurumsal logolarını bir ay süreyle karartma kararını uygulamaya soktuklarını sözlerine ekledi.

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DHA