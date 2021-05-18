Türkiye'de geniş abone kitlesine sahip olan Twitch, abonelik ücretlerine güncelleme getirdi. Söz konusu güncellemenin ardından kullanıcılar, Twitch abonelik ücreti ne kadar, kaç TL 2021? sorularını arama motorlarından araştırmaya başladı. Biz de merak edilen sorunun yanıtını sizler için derledik...

TWİTCH ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2021?

Konuya ilişkin Twitch tarafından resmi olarak açıklama yapıldı. Abonelik servisi için yerel fiyatlandırmaya gidileceğini duyurdukları açıklamada, Türkiye'deki Twitch kullanıcıları daha uygun fiyata abone olacak. Söz konusu değişikliğin ardından bundan sonra Twitch'te Kademe 1 abonelik fiyatı 9,90 TL olacak.

Bu noktada Twitch yayıncıların söz konusu ücret değişimden nasıl etkileneceği sorusu akıllara geliyor. Twitch'in yayınladığı resmi metne göre, fiyat değişikliğinin başladığı ay dahil olmak üzere yayıncılara 12 ay boyunca gelir ayarlama teşviki sağlayacak. Bu durumda yayıncının, abonelik gelirindeki düşüşü telafi etmek amacıyla "gelir ayarlama teşviki" ödenecek.

Twitch tarafından yayınlanan söz konusu yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1. Kademe abonelik fiyatı tüm ülkelerde üç aşağı beş yukarı 4,99 ABD Dolarına eşdeğer. Bu fiyat, pek çok ülkede izleyicilerin favori yayıncılarını desteklemesini, yayıncıların topluluklarını büyütmesini, daha fazla içerik oluşturmasını ve yeni kitlelere ulaşmasını zorlaştırıyor."

"Avrupa veya Asya'da yayıncıları abonelik yoluyla destekleyen aktif kullanıcıların yüzdesi, Kuzey Amerika'ya göre yaklaşık %50 daha düşük. Latin Amerika'da neredeyse %80 daha az. "

"Önümüzdeki birkaç ay içinde, birçok ülkedeki abonelik fiyatlarını (mevcut abonelik, yeni ücretli abonelik ve hediye abonelik) yerel yaşam maliyetleriyle daha iyi uyum sağlayacak şekilde düzenleyeceğiz. İlk ayarlama, 20 Mayıs 2021'de Meksika ve Türkiye'de olacak. Meksika ve Türkiye'yi 2021 yılının 3. çeyreğinde Asya, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki birçok ülke takip edecek."

"Bu kararı vermeden önce birkaç fiyat testi gerçekleştirdik ve düşük abonelik fiyatlarının yayıncıların toplam aylık aboneliklerini ve abonelik gelirlerini artırdığını gördük. Brezilya'daki son testlerimizden birinde, daha düşük abonelik fiyatları toplam abonelik sayısını ve yayıncının gelirini iki kattan fazla artırdı."

"Twitch, fiyat değişikliğinin başladığı ay dahil olmak üzere ilk üç ay boyunca referans değeri kanal ve Prime abonelik gelirlerinin %100'ünü karşılayacak (gerekirse). Ardından, izleyen 9 ay içinde her üç ayda bir teşvik ödemelerini %25 oranında azaltacağız. Böylece toplam 12 ay boyunca gelir ayarlama teşviki sağlanmış olacak. "

"Yayıncı, bir ay içinde canlı yayın referans değeri saatinin en az %85'i kadar canlı yayın yaptığı ve belli başka uygunluk kriterlerini karşıladığı sürece, bu yayıncının abonelik gelirindeki azalmayı telafi etmek için 'gelir ayarlama teşviki' ödeyeceğiz. Yayıncı ortalamalarını aşan bir performans gösterirse, yani abonelik gelirini artırırsa teşvik ödemesini değil, o artan tutarı alacak. Gelecek aylarda referans değerin altına düşerlerse de gelir teşvikini almaya devam edecekler."

"Türkiye'deki 9,90 liralık yeni Kademe 1 abonelik fiyatı önemli bir indirime tekabül ediyor. Bunun sonuçlarını görmek, toplulukların sevdikleri yayıncılar ile kucaklaşmalarını izlemek için sabırsızlanıyoruz. Yeni uygulamaya kademeli bir geçiş ile topluluğa sorunsuz ve başarılı bir deneyim sunmak istiyoruz. Ayrıca, geçiş sürecinin gelişimi ve sıradaki aşamaları hakkında topluluğumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. "