Twitch kara para aklayanlar listesi 2021 | Twitch kara para aklayanlar kimler?

Son yılların popüler uygulaması olan elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch yayıncılarından Jahrein geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bazı yayıncıların kara para akladığı iddiasında bulunmuştu. Söz konusu iddia sonrası internet kullanıcıları Twitch kara para aklayanlar kimler? sorusuna yanıt aramaya başladılar. Twitch kara para aklayanlar listesi haberimizde...

TWİTCH HIRSIZLIK OLAYI NEDİR?

Kredi kartı hırsızlığı yapan bazı dolandırıcılar, Twitch yayıncılarına ulaşarak çalıntı kredi kartları üzerinden anonim bit göndererek bağış yapacaklarını söylüyorlar. Bit gönderimi yapılan Twitch yayıncısı da bu paranın bir kısmını kredi kartı hırsızlığı yapan kişiye iade ediyor. Böylece kara para aklanıyor.

TWİTCH KARA PARA AKLAYANLAR LİSTESİ 2021 | TWİTCH KARA PARA AKLAYANLAR KİMLER?

Twitch platformunda bazı kullanıcıların kara para akladığı iddiaları üzerine para aklayanların kim olduğu merak konusu oldu. Bazı internet sitelerinde yer alan bilgilere göre Twitch kara para aklayanlar listesi haberimizde...

TWİTCH KARA PARA AKLAYANLAR LİSTESİ 2021

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