Twitter artık bot hesapları tespit edebilecek!

En büyük sosyal medya mecralarından biri olan Twitter, otomatik paylaşımlarda bulunarak gündemi değiştiren bot hesapların önüne geçmek amacıyla yeni bir özellik yayınladı. Geliştirici bir grup ile testleri gerçekleştirilen bu yeni özellik ile artık bot hesaplar bilinir olacak.

Bot hesaplar ülkemizde de sıkça gündeme geliyor. Günün belli bölümlerinde sürekli olarak aynı içeriği yineleyerek paylaşan bu hesapların paylaşımları; bir hava durumu bildirimi de olabiliyor, günlük koronavirüs verileri de olabiliyor. Twitter’ın yeni test ettiği özellik ile bu türden işlem yapan hesaplar ifşa edilebilecek.

HESAPLARIN ÜZERİNDE GÖZÜKECEK

Bu hesaplar etiketlenecek ve bu etikete sahip hesaplar akış sayfasında da hesapların üzerinde gözükecek. Yani bir hesabın bot veya normal kullanıcı olup olmadığını anlamak için o hesabın profil sayfasına girmeye gerek kalmayacak. Öncelikle belirli bir kitle için denemeye açılacak olan bu özelliğin bu yıl sona ermeden daha da yaygın hale geleceği belirtiliyor.