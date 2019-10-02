Twitter çöktü mü 2 Ekim 2019 | Neden tweet atılamıyor? İlk açıklama geldi

Twitter kullanıcıları son birkaç saattir dünya genelinde tweet atma, bildirim alma, tweetleri görmede sorun yaşıyorlar. Yaşanan sorun dünya genelinde olduğu gibi Türkiye genelinde de etkili oluyor. İstisnai olmakla beraber bazı kullanıcılar tweet atıyor olsa da genel olarak kullanıcılar sorun yaşıyorlar.

Peki, Twitter çöktü mü? Neden tweet atılamıyor? Twitter yönetiminden konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Twitter çöktü mü 2 Ekim 2019

Twitter yönetimi yaptığı açıklamada Tweetdeck'e erişimde sorunların yaşandığının farkında olduklarını belirtti. Twitter, dünya çapında yaşanan bu problem nedeniyle bazı kullanıcıların tweet atma, bildirim alma, tweetleri görmede sorun yaşayabileceklerini ve aksaklığı çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Twitter'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Neden tweet atılamıyor?

Popüler sosyal medya platformu Twitter’da bir süredir twweet paylaşmakta sorun yaşanıyor.

Dünya genelinde pek çok kullanıcı yaşadıkları bu sorunu diğer sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyor.

Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar, tweet atmakta, bildirim almada, tweetl'eri görüntülemede sorun yaşıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtiyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Twitter kanadından yapılan açıklamada sorunun varlığı kabul edildi. Aynı açıklamada platformun en kısa sürede sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi adın çalışıldığının altı çizildi.