Twitter 'Fleet' özelliği nedir, nasıl yapılır? Fleet ne demek? Twitter Fleet özelliği kapatma nasıl yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitesi Twitter, Instagram benzeri 'hikaye' özelliği olan 'Fleets' özelliğini kullanıma sundu. Twitter kullanıcılarının bir kısmı tarafından çok beğenilen bir kısmı tarafından da oldukça eleştirilen bu özelliğin tüm detaylarını haberimizde verdik. Instagram'daki 'hikaye' özelliği ile aynı mantığı taşıyan 'Fleets' özelliği nedir, nasıl yapılır? Fleet ne demek? Twitter Fleet özelliği kapatma nasıl yapılır? İşte detaylar...

TWİTTER FLEET ÖZELLİĞİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Fleets, size tamamen yeni bir yöntemle Twitter'ı kullanma ve o ana özel etkileşimde bulunma gücü verir. Fleets, anlık veya geçici düşüncelerinizi paylaşmanıza olanak tanır ve 24 saat sonra gözden kaybolur. Anlık kişisel düşüncelerinizi insanların tepkileri olmadan takipçilerinizle paylaşın. Fleet yazarları, Fleets bölümlerine tıklayıp alt taraftaki Görenler metnine dokunarak korumalı Tweetlere sahip hesaplar da dahil olmak üzere fleetlerinin kimler tarafından görüntülendiğini görebilir.

FLEET NE DEMEK?

İngilizce bir kelime olan 'Fleet', Türkçe'ye 'Filo' olarak çeviriliyor. Instagram Story benzeri bir mantıkla çalışan Twitter Fleet, anlık olarak yapılan paylaşımların 24 saat sonra kaybolmasına olanak tanıyor.

FLEET ÖZELLİĞİ KAPATMA NASIL YAPILIR?

Twitter Fleet özelliğini tamamen kapatmanın şu an için bir yöntemi bulunmuyor. Ancak ana sayfanızda görülen Fleetleri, Fleeti Sil öğesini seçerek ana sayfanızdan kaldırma seçeneğiniz bulunuyor.

Retweet ve beğeni almamakla birlikte herkese açık yanıtlara kapalıdırlar.

Bir Fleete metin, video, GIF veya fotoğraf eklenebilir. Kullanıcılar, Mesaj Gönder öğesine veya Fleetinizin altındaki emoji simgesine dokunarak Fleetinize yanıt verebilir.

DM'lerinizi açtıysanız Fleetlerinize herkes tepki verebilir. DM'lerinizi kapattıysanız, Fleetlerinize yalnızca takip ettiğiniz kullanıcılar tepki verebilir.

Fleetlere erişimi olan kullanıcılar, iki şekilde Fleetlerinizi görebilir:

Kullanıcılar, sizi takip ediyorsa Fleetlerinizi kendi Anasayfa zaman akışlarının üstündeki yeni çubukta görür.

Tweetlerinizi görebilen herkes, profilinizdeki profil fotoğrafına dokunarak Fleetlerinizi görüntüleyebilir.

Tweetlerinizi korumaya alırsanız Fleetleriniz de korumaya alınacaktır.

Bir Fleeti silmek için, Fleeti Sil öğesini seçerek gönderiyi kaldırabilirsiniz.

Not: Birisinin Fleetini görüntülediğinizde hesabınızda Tweetleriniz korumalı bile olsa, Fleet yazarı Görenler özelliğini kullanarak Fleetinin tarafınızdan görüntülendiğini görebilecektir.

Ayrıca, kurallarımızı ihlal ettiği belirlenen Fleetlere yaptırım uygulayabilmemiz için gönderilen tüm Fleetlerin süreleri dolduktan veya silindikten sonra sınırlı bir süreyle kopyasını tuttuğumuzu lütfen unutmayın. Bir Fleet kuralları ihlal etmişse, kullanıcının bir hata olduğunu düşündüğü takdirde ihlale itirazda bulunabilmesi için Fleetin kopyasını tuttuğumuz süreyi uzatabiliriz.