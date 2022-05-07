Twitter kullanıcılarına sevindiren haber! 3 yeni özellik geldi

Twitter'dan kullanıcılarına sevindiren haber geldi. Sosyal medya platformunun yeni özellikleri arasında video ve fotoğrafları aynı tweet içinde kullanmanızı sağlayan mixed - media özelliği ile birlikte 4 fotoğraf ve 1 videodan oluşan tweetler atmak yer alıyor. Twitter üzerinde çalıştığı yeni özellik ile birlikte ise kullanıcılarına, nasıl hitap edilmek istediklerini belirtebilecekleri bir zamir ekleme alanı da sunacak.

Android uygulamasının detaylarında karşımıza çıkan ödül tweetlerinde ise tweetin alt kısmında bir hediye emojisi yer alacak. Bu özelliğin tam olarak ne amaçla kullanılacağı konusunda ise şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.