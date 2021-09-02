Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi Uğur Kızılca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?İstanbul Valiliği duyurdu! Pendik İlçe Emniyet Müdürü görevine Murat Milletsever getirildi2 Eylül 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Milli takım üstünlüğünü koruyamadıKoronavirüs Bilim Kurulu en kritik toplantısını gerçekleştirecek! YÖK Başkanı Özvar ve Milli Eğitim Bakanı Özer'de toplantıya katılacakŞOK 2 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Galaxy robot süpürge kaçırılmayacak fiyata ŞOK'taŞOK 2 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Okula hazırlık ürünleri indirimli fiyata ŞOK'taŞOK 2 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Kavanoz ve kavanoz kapağı çeşitleri ŞOK'ta2 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıTwitter yeni özelliği test ediyor! "Güvenlik modu" ile rahatsız edici etkileşimler son bulacak!İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu! İşte yeni atamalar!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Twitter yeni özelliği test ediyor! "Güvenlik modu" ile rahatsız edici etkileşimler son bulacak!

Twitter yeni özelliği test ediyor! "Güvenlik modu" ile rahatsız edici etkileşimler son bulacak!

Sosyal medya platformu Twitter, rahatsız edici etkileşimleri ortadan kaldırmak için "Güvenlik Modu" ismini verdiği yeni özelliği test ettiğini duyurdu.

Twitter yeni özelliği test ediyor! "Güvenlik modu" ile rahatsız edici etkileşimler son bulacak!

BBC Türkçe'de yer alan habere göre nefret söylemlerinde bulunan ya da insanlara sürekli istenmeyen yorumlar gönderen hesapları Güvenlik Modu, işaretleyecek ve yedi gün boyunca engelleyecek. Engellenen kişiler bu süre boyunca engellendikleri hesabı takip edemeyecek, Tweet'lerini göremeyecek ve mesaj atamayacak.

AYARLAR SEKMESİNDEN AKTİFLEŞTİRİLECEK

Özellik etkinleştirilmesinin ardından otomatik olarak çalışacak ve kullanıcıları istenmeyen istenmeyen paylaşımlarla uğraşma yükünden kurtaracak. Ancak kullanıcılar otomatik olarak engellenen hesapları görebilecek ve istenmesi durumunda engeli kaldırabilecek.

Ayarlar sekmesi üzerinden aktif hale getirilebilecek olan bu özellikte sistem hem paylaşımları hem de paylaşımı yapan hesapları değerlendirecek. Kullanıcının takip ettiği veya sıklıkla etkileşimde bulunduğu hesaplar otomatik olarak engellenmeyecek.

Twitter yeni özelliği test ediyor! Güvenlik modu ile rahatsız edici etkileşimler son bulacak!

Twitter'ın İngiltere Kamu Politikası Başkanı Katy Minshal, Twitter'da güvenlik deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlama konusunda büyük adımlar atmış olmalarına karşın yapılacak daha çok şey olduğunu ifade etti.

Minshal, "Twitter'daki rahatsız edici etkileşimleri otomatik olarak azaltmanıza olanak tanıyan ve herkese açık paylaşımların sağlığını iyileştiren Güvenlik Modu özelliğini tanıtıyoruz" dedi.

Tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi, Twitter da otomatikleştirilmiş ve insanlarla sağlanan denetimleri bir arada kullanıyor.

Twitter yeni özelliği test ediyor! Güvenlik modu ile rahatsız edici etkileşimler son bulacak!

New York Üniversitesi'ne bağlı Stern İşletme Okulu tarafından hazırlanan 2020 raporuna göre, dünya çapında 199 milyon günlük Twitter kullanıcısıyla başa çıkmak için yaklaşık bin 500 kişi çalışıyor.

Finlandiya hükümeti tarafından hazırlanan nefret söylemi üzerine yapılan bir araştırmada, nefret söylemi söz konusu olduğunda Twitter'ın "teknoloji devlerinin en kötüsü" olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmanın yazarı Dr. Mari-Sanna Paukkeri'ye göre çözüm, insanlar tarafından eğitilmiş yapay zeka sistemlerinden yararlanmaktan geçiyor:

"Kötü şeyler söylemenin pek çok farklı yolu var ve bunları tespit edebilen araçlar yapmak çok zor değil."

Twitter yeni özelliği test ediyor! Güvenlik modu ile rahatsız edici etkileşimler son bulacak!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT