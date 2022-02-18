Twitter'da ücretli olan o özellik bedava yapıldı! Artık herkes kullanabilecek!

Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya siteleri arasında yer alan Twitter, getirdiği yenilikler ile kullanıcılarına farklılıklar sunmaya devam ediyor. Aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara farklı özellikler sunan ve geçen yıl kullanıma sunulan Twitter Blue, bazı özellikleri ücretsiz yaptı. Tweet geri alma, reklamsız makale okuma, DM sabitleme gibi özellikler sunan Twitter Blue'dan DM sabitleme özelliğinin herkese sunulduğu açıklandı.

HERKES İÇİN KULLANIMA AÇILDI

Henüz Türkiye'de kullanıma girmeyen Twitter Blue'nun ilerleyen dönemde ülkemize de getirileceği şirket yetkilileri tarafından duyurulmuştu. Şimdilik o özellik gelene kadar Twitter Blue'da yer alan DM sabitleme özelliği Android, iOS ve Web sürümünde ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.

6 MESAJ SABİTLENEBİLECEK

Yapılan özellik duyurusuna göre 6 adet mesajınızı sabitleyebileceksiniz. Daha çok fazla sayıda takipçiye sahip ve çok sayıda DM kullanan kişilere hitap eden bu özellik ile karmaşıklığın azaltılması hedefleniyor. Yeni özellik sayesinde sizin için önemi yüksek olan mesajları sabitleyerek üste çıkaracak, diğer mesajlaşmaları ise geri planda tutarak asıl önceliklerinize çabuk erişebileceksiniz.

DM SABİTLEME NASIL YAPILIR?

Android telefonunuzda DM sabitlemek için Twitter uygulamasını girerek var olan bir sohbete basılı tutup “Sabitle” butonuna basın. Aynı özelliği iPhone ve iPad’de kullanmak için ise gelen kutunuzdaki bir sohbeti parmağınızla sola doğru kaydırın. Sonrasında mavi renkli ataş simgesine dokunun. Web sürümünde ise mesajın üzerindeki üç noktalı menüye basarak mesaj sabitleme özelliğini aktif edebilirsiniz.

Sabitlenen konuşmalar Sabitlenen sohbetler bölümünde yer alacak. Diğerleri sohbetler ise “Tüm sohbetler” başlığı altında toplanacak. Bir sohbeti sabitlenenler kısmından çıkarmak istiyorsanız "Sohbeti ayır” butonuna basmanız gerekecek.