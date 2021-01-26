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Twitter'dan yepyeni pilot uygulama: Birdwatch

Twitter, gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı içerikle mücadele edebilmek için Birdwatch adlı bir pilot uygulama başlattı. Pilot uygulama sayesinde kullanıcılara yanlış olduğunu düşündükleri paylaşımlarla ilgili ek bilgi ve belge sunma imkanı sağlayacak.

Twitter'dan yepyeni pilot uygulama: Birdwatch

Yanıltıcı olduğunu düşünülen içerik Twitter yerine şirkete ait Birdwatch adlı sitede görülecek. Birdwatch bir nevi teyit sitesi işlevi görecek. Sitede kullanıcılar içeriğe puan da verebilecek.

Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Keith Coleman, Birdwatch'a gönderilen tüm verilerin herkese açık olacağını ve TSV dosyası olarak indirilebileceğini belirtti. Coleman'a göre kullanıcılar arasında geniş bir oydşama oluşması durumunda bu bilgiler Twitter'daki mesajların kendilerinde de görülebilecek.

TOPLULUK MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM OLACAK

Keith Coleman, "topluluk odaklı" bu yaklaşımla yanıltıcı bilgilerin yayılmasının daha hızlı engellenebileceğine inandığını dile getirdi. Uygulamaya katılmak isteyenlerden teyit edilmiş bir telefon numarası ve e-posta adresi vermeleri isteniyor. Ayrıca bu kişilerin geçmişte Twitter kurallarını ihlal etmemiş olması şartı aranıyor.

Twitter'dan yepyeni pilot uygulama: Birdwatch

Twitter halihazırda bazı yanlış ya da yanıltıcı içerikleri işaretliyor. Şirket eski ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle seçimlere hile karıştırıldığına ilişkin asılsız iddialarına uyarı koymuştu. Twitter ayrıca bazı tweet'leri kaldırabiliyor ve bazı durumlarda hesapları askıya alabiliyor. Şirket 6 Ocak'ta Kongre baskının ardından Trump'a yasak getirmişti.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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