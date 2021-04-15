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  3. Twitter'de #tacizcitaksicitutuklansın etiketiyle gündem oldu! Mersin'de dehşet veren olay: Güpegündüz, sokak ortasında taciz!

Twitter'de #tacizcitaksicitutuklansın etiketiyle gündem oldu! Mersin'de dehşet veren olay: Güpegündüz, sokak ortasında taciz!

Mersin'de yaşanan olayda, gündüz vakti yolda yürüyen genç bir kadını aracıyla takip eden ticari taksi sürücüsü, bir süre sonra aracını kadının üzerine sürdü. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın olayın yaşadığı şoku atlattıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Twitter'de #tacizcitaksicitutuklansın etiketiyle gündem oldu! Mersin'de dehşet veren olay: Güpegündüz, sokak ortasında taciz!

Mersin'de meydana gelen taciz olayının başrolünde yer alan ticari taksi şoförünün yaptıkları, akıllara durgunluk verdi. Sürücünün yolda yürüyen bir kadına yaşattığı dehşet, bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Taksi sürücüsünün yol ortasında bir süre takip edip sözle taciz ettiği kadının üzerine araç sürerek çarpmasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Twitter'de #tacizcitaksicitutuklansın etiketiyle gündem oldu! Mersin'de dehşet veren olay: Güpegündüz, sokak ortasında taciz!

ÖNCE TAKİP ETTİ, SONRA ÜZERİNE SÜRDÜ

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldiği öne sürülen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere göre, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsü, bir süre takip ederek taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptı.

Twitter'de #tacizcitaksicitutuklansın etiketiyle gündem oldu! Mersin'de dehşet veren olay: Güpegündüz, sokak ortasında taciz!

GENÇ KADIN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Çarpmanın etkisi ile yer düşen kadın çağlık çığlığa bağırmaya başladı. Acı içinde feryat eden kadının çığlıkları bölgede yankılanırken, aracından inen taksi sürücüsü ise bir süre etrafına bakındı. Dehşeti yaşayan kadın, daha sonra eliyle aracı yumruklayıp sürücüye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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