Twitter'ın saihibi Jack Dorsey'den Trump açıklaması: Aldığımız karar doğruydu!

Sosyal medya platformu Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının süresiz olarak askıya alınması konusunda açıklamada yaptı.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Dorsey, “Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık” ifadesini kullandı. Uygulanan karar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Dorsey, “Politikamız ve yaptırımımızdaki tutarsızlıklara hepimiz eleştirel bir gözle bakmalıyız” dedi.

Dorsey aynı zamanda, Twitter’ın kurallarına uymayan ve yaptırımlara katılmayan kişiler için, “Başka internet hizmetlerine gidebilirler” şeklinde konuştu.

TRUMP'A ÇİFTE DARBE TWİTTER KAPATTI, FACEBOOK ENGELLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformu Twitter arasında 2018'den bu yana devam eden savaş, Twitter'ın seçim sürecinde Trump'ın birçok paylaşımına kısıtlama getirmesiyle yükseldi. Kongre baskınının ardından Başkan'ın hesabını süresiz olarak askıya almasıyla da zirve yaptı.

ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerin sonuçlarının tescili için 6 Ocak'ta yapılan Kongre oturumu esnasında, Trump destekçilerinin Kongreyi basmasının yankıları sürerken, Twitter'ın Trump'ın kişisel hesabını kapatması sadece ABD'de değil, dünya kamuoyunda da önemli tartışma konusu oldu.

6 Ocak'taki Kongre baskınının hemen ardından Trump'ın kişisel "realDonaldTrump" kullanıcı hesabını önce 12 saat kısıtlayan Twitter, hesabı 8 Ocak Cuma gecesi ise süresiz askıya aldığını duyurmuştu.

Twitter’in yanı sıra Facebook ve Instagram da Trump’ın hesaplarını paylaşımları nedeniyle askıya almıştı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin süreceğini belirtti.