Zalgris Kaunas 86 - 75 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Zalgiris Kaunas’a konuk oldu. EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Bayern Münih’e yenilen Fenerbahçe Beko sahaya Zalgiris'i devirip moral depolamak için çıktı.

Sarı lacivertliler, Litvanya'dan 86-75'lik skorla mağlup ayrıldı ve bu sezonki 8. yenilgisini almış oldu.

ÇEYREK SONUÇLARI:

İlk çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 16-18 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 38-29 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 64-59 Fenerbahçe Beko

Dördüncü çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 86-75 Fenerbahçe Beko