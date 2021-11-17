Zalgris Kaunas 86 - 75 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle kozlarını paylaştı. Mücadele 86-75 Zalgris Kaunas'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Zalgiris Kaunas’a konuk oldu. EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Bayern Münih’e yenilen Fenerbahçe Beko sahaya Zalgiris'i devirip moral depolamak için çıktı.
Sarı lacivertliler, Litvanya'dan 86-75'lik skorla mağlup ayrıldı ve bu sezonki 8. yenilgisini almış oldu.
ÇEYREK SONUÇLARI:
İlk çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 16-18 Fenerbahçe Beko
İkinci çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 38-29 Fenerbahçe Beko
Üçüncü çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 64-59 Fenerbahçe Beko
Dördüncü çeyrek sonucu: Zalgiris Kaunas 86-75 Fenerbahçe Beko