Tyla Dickinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyla Dickinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyla Dickinson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tyla Dickinson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tyla Dickinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyla Dickinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyla Dickinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyla Dickinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyla Dickinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyla Dickinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyla Dickinson 3 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyla Dickinson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tyla Dickinson'nin Sutton United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tyla Dickinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyla Dickinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tyla Dickinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyla Dickinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında QPR U18

1 Ocak 2019 yılında Stotfold

1 Mayıs 2019 yılında QPR U18

1 Temmuz 2019 yılında QPR U21

31 Ağustos 2019 yılında Hendon

1 Ekim 2019 yılında QPR U21

5 Ekim 2019 yılında Waltham Abbey

5 Kasım 2019 yılında QPR U21

29 Şubat 2020 yılında Northwood FC

28 Mart 2020 yılında QPR U21

4 Ağustos 2021 yılında Wycombe Wand.

15 Ekim 2021 yılında Hayes & Yeading

9 Aralık 2021 yılında Wycombe Wand.

7 Ekim 2022 yılında Hungerford

7 Kasım 2022 yılında Wycombe Wand.

31 Ocak 2023 yılında Sutton Utd

31 Mayıs 2023 yılında Wycombe Wand.

Tyla Dickinson kimdir

Tyla Dickinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyla Dickinson şuan Sutton United takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers

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Tyla Dickinson nereli

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