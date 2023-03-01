Tyler Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Forbes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Forbes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tyler Forbes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tyler Forbes 18 Nisan 2002 tarihinde Road Town şehrinde doğmuştur. Britanya Virjin Adalari uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tyler Forbes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Tyler Forbes'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tyler Forbes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tyler Forbes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2022 yılında Weymouth FC
Tyler Forbes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tyler Forbes şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Tyler Forbes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Britanya Virjin Adaları takımında 20 numaralı formasıyla 17 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.
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