Tyrell Warren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrell Warren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyrell Warren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tyrell Warren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tyrell Warren 5 Ekim 1998 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tyrell Warren Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tyrell Warren, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tyrell Warren'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tyrell Warren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/tyrellwarren_/
Tyrell Warren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tyrell Warren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Man Utd U18
1 Temmuz 2017 yılında Man Utd U23
1 Temmuz 2019 yılında Salford U21
18 Ekim 2019 yılında Radcliffe
31 Ocak 2020 yılında Salford U21
21 Şubat 2020 yılında Boston Utd
21 Mart 2020 yılında Salford U21
5 Eylül 2020 yılında Boston Utd
19 Ağustos 2021 yılında Halifax Town
1 Temmuz 2022 yılında Barrow
Tyrell Warren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tyrell Warren şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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