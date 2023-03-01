Tyrone Sterling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrone Sterling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyrone Sterling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyrone Sterling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyrone Sterling 8 Ekim 1987 tarihinde Bromley şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Grenada,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyrone Sterling Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tyrone Sterling, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tyrone Sterling'nin Dover Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tyrone Sterling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyrone Sterling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tyrone Sterling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyrone Sterling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Cray Wanderers FC

25 Ocak 2013 yılında Dover Athletic

1 Temmuz 2013 yılında Dartford

30 Haziran 2014 yılında Dover Athletic

1 Temmuz 2017 yılında Bromley

1 Temmuz 2018 yılında Concord Rangers

1 Temmuz 2019 yılında Hemel

1 Temmuz 2020 yılında Concord Rangers

6 Temmuz 2021 yılında Dulwich Hamlet

1 Temmuz 2022 yılında Dover Athletic

Tyrone Sterling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyrone Sterling şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Tyrone Sterling Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grenada takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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