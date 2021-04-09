TZOB Başkanı'ndan çağrı "Ramazan ayında fiyat fırsatçılığı yapmayın"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, daha ramazana girmeden fiyatlarda yaşanan artışların spekülatif faaliyetlerin başladığını gösterdiğini belirterek ramazan fırsatçılığı yapılmamasını istedi. Bayraktar, ramazan öncesi üretici market fiyatlarını değerlendirdiği görüntülü bir basın açıklaması yaptı. Ramazan boyunca üretici ve market fiyatlarını takip ederek kamuoyunu bilgilendireceklerine işaret eden Bayraktar, "Ramazan öncesinde üretici ve market fiyat farkı 8 kata kadar ulaşmıştır. Bir önceki ay üretici market fiyat farkı yaklaşık 5 kata çıkmıştı. Zira üreticilerimiz ürününü düşük fiyata satarken tüketicilerimiz pahalıya tüketmektedir." diye konuştu.

BÜTÜN KESİMLERE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Bayraktar, ramazanın bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde idrak edileceğini bildirirken "Bu nedenle bütün kesimler sağduyulu davranmalı, halkımızın ekmeği ile oynamak isteyen spekülatörlere fırsat verilmemelidir." ifadesini kullandı. Şemsi Bayraktar, 30 Mart-7 Nisan arasında geçen 8 günlük süreçte değerlendirilen ramazan öncesi market fiyatlarına göre 3 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 12 üründe azalma, 25 üründe ise fiyat artışı olduğunu bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha ramazana girmeden fiyatlardaki bu artışlar spekülatif faaliyetlerin başladığını göstermektedir. Tüm kesimler sorumlu davranmalı, artan talep suistimal edilmemeli, ramazan fırsatçılığı yapılmamalı, tedbirler zamanında alınmalıdır. Ay sonundan bu güne markette yeşil soğan, kuru fasulye ve yeşil mercimek fiyatında bir değişim meydana gelmezken, en fazla fiyat artışı yüzde 25,87 ile karnabaharda yaşandı. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 13,17 ile Antep fıstığı, yüzde 12,52 ile kuru üzüm, yüzde 6,35 ile nohut, yüzde 6,09 ile sivri biber, yüzde 5,75 ile incir, yüzde 5,62 ile pırasa, yüzde 5,26 ile patates, yüzde 5,11 ile pirinç, yüzde 4,60 ile domates, yüzde 3,67 ile kuru soğan takip etti. Fiyat düşüşü en fazla yüzde 5,50 ile mısır özü yağında yaşanmıştır. Mısır özü yağındaki fiyat düşüşünü ise yüzde 3,89 ile patlıcan, yüzde 3,66 ile maydanoz, yüzde 2,53 ile salatalık, yüzde 1,47 ile elma izledi."

KAYNAK: Anadolu Ajansı