Amerika menşeli uluslararası ulaşım firması olan Uber ülkemizde yasaklanmasının ardından tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Kullanıcılar tarafından kısa sürede epey tercih edilen araçlar arasında yer alan Uber firmasının sahibi merak konusu oldu. Peki UBER'ın sahibi Garrett Camp kimdir? Garrett Camp nereli, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

UBER'İN SAHİBİ GARRET CAMP KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Garrett Camp, 4 Ekim 1978 doğumlu Kanadalı milyarder bir girişimcidir. 42 yaşındaki Camp, bir web keşif aracı olan StumbleUpon, uluslararası ulaşım servisi Uber'i ve expa'nın kurucularındandır.Camp, StumbleUpon'un halefi olan Mix'in başkanı ve Uber'in ise yönetim kurulunda yer alıyor.

Camp, 2002 yılında StumbleUpon'u kurdu. İlk web keşif platformu ve kişiselleştirilmiş öneri motoruydu . Web 2.0 döneminde verdiği hizmet ile kullanıcıların web içeriğini tek bir tıklama ile keşfetmelerini sağladı. 2006 yılında, StumbleUpon, Silikon Vadisi melek yatırımcılarından ilk finansman turunu aldıktan sonra San Francisco'ya taşındı . 2007'de StumbleUpon, Time dergisinin "En İyi 50 Web Sitesi" listesine ve 2013 "Sahip Olması Gereken 50 iPad Uygulaması" listesine dahil edildi.

Camp. 42 yaşındaki Camp Forbes’in en zenginler listesine giren isimlerden. Garrett Camp’ın taksi hizmeti fikri Travis Kalanick’le birlikte çalışarak gerçekleşti. UBER’i bir mobil uygulama aracılığıyla kullanılan isteğe bağlı araç hizmeti olarak tasarlayarak San Francisco’da kurdular.