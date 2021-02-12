Üç aylar anlamlı sözler | Üç aylar ile ilgili sözler başlığı şu sıralar internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Bu aylarda Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma, oruç tutma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye edilir.Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir.Üç aylardan birincisi Recep, ikincisi Şaban ve üçüncüsü Ramazan ayıdır. Bu üç aylardan Recep ayı aslında içerisinde kavganın, savaşın ve hiçbir kötü davranışın olmadığı haram aylardandır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI ORUÇ KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185) Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79) Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR ANLAMLI SÖZLER | ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ SÖZLER

"Allah'ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim.

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.

Ne kadar susamış, ne kadar özlemişiz.. Hoşgeldin Üç Aylar… Hoşgeldin kutlu geceler… Hoşgeldin…

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

"Ahir zaman kardeşlerimi özlüyorum!" demiştin ya… İşte o ahir zamandan sesleniyoruz sana Ya Rasülallah! Tek derdim "kardeşlerim" dediklerinden olabilmek… Bu günahkar ümmetinden razı olman… Üç Ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğimle…

Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, "Receb Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.

Rahmetin ve bereketin yeryüzüne bolca indiği bu gün ve gecelerde dualarda buluşmak dileğiyle… Üç Aylarınız mübarek olsun.

Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız kutlu olsun.

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah'ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Üç Aylarımız mübarek olsun.

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah'ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun

Kimi zaman tökezlemiş ve bazen de düşmüş ama pişmanlığını itiraf etmiş biz kullara Rahman-ı Rahîm'in rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarınızı tebrik ederim.

Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA'ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle…

Recep ekme ayıdır. Şaban sulama ayıdır. Ramazan ise hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa onun karşılığını bulur. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğini pişman olanlardan olur. Üç aylarınız mübarek olsun.

Ya Rabbî! Her arzımıza bir talep yarat. Toplam faydamızı maksimum eyle. Ve bizi denge noktasından ayırma… Üç aylarınız mübarek olsun.

Az konuşmak imandan çok konuşmak nifaktandır. Rabbim üç aylar hürmetine bizi nifaktan muhafaza eylesin.

Mübarek Üç Aylar'ın yüzü görünmüş olup, bu mübarek ayları ve geceleri oruç ile, namaz ile, dua ile, Kur'an okuyarak süslemeyi RAMAZAN ayına ulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Rabbim; Ben duamı ettim. Emanetim sendedir. Hüküm sende, Nasibim "OL!" emrindedir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun.

Receb tevbe, Şaban muhabbet, Ramazan da Hakk'a kurbiyet ve vuslat ayıdır. Üç Aylarınız hakkınızda hayırlı ve mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Bir dua yeter bin derdi göndermeye! Bir tövbe yeter bin günahı temizlemeye. Önce ihlas… Üç ayların hakkınızda hayırlara vesile olmasını dilerim.

Küçük bir çocuk olsa… Hiç bulaşmamış olsam Dünya'nın kahrına… Ve en masum dualara açsam ellerimi… Nazlansam sana Rabbim bir çocuk kadar masum olamasam da… Rahmetinle ışık tutar mısın karanlıklarıma?

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun.

Çocuklarınıza sütle birlikte Kuran'dan öğütler verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün. Üç aylarınız mübarek olsun.

Üç aylar ve üç aylardaki kandil geceleri , dargınların barışması için birer fırsattır. Nefsimizle değil ALLAH rızası ile hareket edelim. Bu mübarek günlerde, şeytanın bacağını karşı taraftan adım beklemeden ilk kıran sizlerin olması duasıyla…

Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara.

Sizin bu mübarek üç aylar ve içindeki kıymetli mübarek gecelerinizi tebrik ediyoruz. Allahü Teala, her bir geceye sizin hakkınızda birer Regaib Gecesi ve Kadir Gecesi kıymetinde size sevap versin. Amin.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Bu mübarek aylarda güzel insanlarla beraber olmak ve onların halleriyle hallenmek duasıyla… Üç aylarınız mübarek olsun.

Üç aylara gireceğimiz bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i sallallahü aleyhi ve sellem hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim.

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. araya mesafeler girse ne yazar, dualarda bir olan gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun.

ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİSLER

Şaban ayının faziletiyle ilgili üç hadis-i şerif:

(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.)[Nesaî]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]

Ramazan Ayı ile ilgili Hadis-i şerifler:

(Ramazan ayı gelince, "Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]

(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebû Muhammed]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]